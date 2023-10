Tu sì que vales, la poesia aerea di Artur ed Esmir direttamente in finale

Tra le esibizioni più spettacolari ed emozionanti della terza puntata di Tu si que vales, c’è sicuramente quella regalata al pubblico degli studi Elios e a quello a casa da due ragazzi, Artur ed Esmir. Presentandoli, i conduttori Giulia Stabile, Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara aggiungono il particolare biografico che questa coppia fa il lavoro che fa, dopo essersi battuta contro i genitori che non hanno condiviso le scelte dei figli.

Bastano pochi secondi con i riflettori puntati su un letto, su cui pende una cinghia su cui si arrampicano per iniziare una performance magica, tra tecnica, passione e coraggio, per capire che la determinazione dei due acrobati a scegliere la propria strada era sicuramente giusta. Tra figure spettacolari e una coreografia che riempie di magia lo studio del talent show di Canale 5, l’esibizione viene portata a termine e si conclude con una standing ovation del pubblico e tantissime parole di entusiasmo ed apprezzamento da parte di tutti i giudici. Particolarmente ammirata è Sabrina Ferilli, che commenta a caldo “Bravi bravi, bravi! Questa è poesia aerea, poesia scritta nell’aria!” Gerry Scotti invece, sottolinea anche l’aspetto atletico della complessa performance e dice: “Che fatica, camuffata dal sorriso, ma che fatica incredibile! Non è la prima volta che vediamo un’esibizione con questa cinghia, ma è la prima volta che un essere umano diventa strumento di un altro a corpo libero. Un miscuglio incredibile!”

Anche Maria De Filippi è particolarmente colpita dal grande spettacolo regalato dai due giovani acrobati:“Un passo a due così fatto bene in aria non mi era mai capitato di vederlo”, commenta. “Un numero veramente fantastico non c’è mai un momento di noia, mai.” Poi vuole approfondire il dettaglio svelato prima dell'esibizione, ovvero che i due hanno dovuto superare l’ostracismo dei loro famigliari per riuscire a fare il lavoro che amano. “Noi volevamo dirgli che il circo è uno strumento molto potente”, spiega Arthur, “Volevamo dimostrare che questa arte ha e si merita un posto nel mondo, come professione”.

Luciana Littizzetto sottolinea quanta fiducia serva, l’uno nell’altra, per realizzare una coreografia così spettacolare, ma certamente anche rischiosa, che richiede una straordinaria coordinazione dei movimenti di entrambi i performer. Conferma Arthur: “Questa performance parla della nostra vita, tra noi c’è sintonia assoluta. All’inizio è stato difficile, adesso che siamo sposati da quattro anni la nostra relazione è cresciuta e anche la fiducia reciproca.”

Conclusione: la coppia nell’arte e nella vita incassa quattro vales e il 100% di gradimento della giuria popolare. A questo punto i giudici si alzano, uno dopo l’altro, e gli riconoscono così il diritto di passare direttamente in finale.