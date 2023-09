Tu Si Que Vales: chi è il primo finalista del talent show

Siamo ancora all'inizio della prima puntata e abbiamo già il primo finalista di Tu Si Que Vales, un illusionista che ha lasciato senza parole Maria De Filippi e gli altri giudici. Non tutti però si sono accontentati di vedere l'esibizione, perché la conduttrice di Amici e Uomini e Donne ha praticamente imposto al secondo concorrente salito sul palco, Enzo Weyne, di spiegare il trucco messo in pratica, una cosa che solitamente i maghi evitano di fare. E così Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Gerry Scotti si sono uniti a Maria con le orecchie ben aperte per ascoltare la storia.

Cosa è successo

Enzo Weyne ha lasciato di stucco Maria De Filippi in primis. Il gioco di luci ha permesso al concorrente di "fregare tutti" - come ha dichiarato Zerbi - ma cosa ha fatto di così eclatante per tenere tutti incollati allo schermo? Quest'ultimo ha raccontato la sua verità, probabilmente tralasciando qualche dettaglio importante. Prima di mostrare la sua performance Weyne si è presentato: arriva dalla Francia ed è un illusionista. Vuole mettere alla prova il potere di percezione dei giudici ed è per questo che chiede a loro di prestargli la massima attenzione mentre usa oggetti comuni sul palco: una sedia e un pezzo di stoffa. Lo abbiamo visto salire sopra una sorta di pedana in legno tramite degli scalini per poi raggiungere la sedia. Nel frattempo due collaboratori gli hanno messo addosso un telo di stoffa attraverso cui si vedevano solo le mani dell'uomo. Tutti gli occhi erano fissi su di lui, ma una volta puntate le luci sulla sedia e tolto quella specie di lenzuolo non si è più visto nessuno. Weyne è ricomparso su un cubo posto vicino al centro della scena, qualche metro più in là rispetto alla pedana.

La spiegazione

Cosa è successo? L'uomo, incalzato dalla De Filippi - "Come è possibile? Ho visto le tue mani, ho sentito la tua voce", ha detto - le ha spiegato il trucco, seppure con una certa riluttanza iniziale: "Fin dall'inizio ho usato le luci del palcoscenico per attirare la vostra attenzione, per mostrare certe cose e nasconderne altre". In seguito ha ripetuto il numero indossando una tuta riflettente e usando le luci UV, ma per non rovinarvi la sorpresa vi consigliamo di guardare il video in testa all'articolo. "Sono belle queste spiegazioni al contrario, ci hai fregato due volte! Mi sembrava strano che un professionista come te venisse meno alla regola fondamentale di tutti i maghi del mondo: mai svelare qualche segreto del proprio lavoro", ha detto Gerry. Maria, stupefatta, aggiunge: "Ci sono rimasta male... Non possono essere le luci, perché il palco era illuminato". Infine, prende la parole Luciana Littizzetto: "Non voglio sapere. Mi piace godere dello spettacolo, l'evasione, la magia".

Tutti i giudici sono concordi nel dire che Enzo Weyne vale, e lo è anche il pubblico che gli ha dato il 100% dei voti. La giuria quindi ha 30 secondi per avvicinarsi a lui e farlo diventare il primo finalista di Tu Si Que Vales. Come è finita lo sappiamo, ma non ci aspettavamo che Zerbi scomparisse nel nulla.