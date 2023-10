Tu si que vales, riassunto sesta puntata: finalista, siparietti hot ed emozioni

Tante le sorprese della sesta puntata di Tu si que vales, in onda su Canale 5 sabato 28 ottobre, ma questa sera ci concentriamo sui momenti più salienti della serata, quelli più coinvolgenti e inaspettati, a partire dalla storia di Dimitry per poi passare a un bacio rubato tra due giudici, a una ragazza che accompagna il canto con il linguaggio dei segni per farsi comprendere dai genitori non udenti e a cui viene concesso il vantaggio della clessidra, e agli spogliarelli sul palco del talent show.

Il riassunto della puntata del 28 ottobre di Tu si que vales 2023

Tanti concorrenti oggi sorprendono il pubblico di Tu si que vales, e tra questi a emergere è senza dubbio l'unico finalista della puntata, Dimitry Politov, il quale non solo dà grande prova di sapersi muovere tra i pali e di saper dare voce alle sue emozioni sul palco, ma racconta una storia che colpisce tutta la giuria, il pubblico in studio e gli utenti social a casa: quella di due figli divisi da una guerra in atto, il conflitto russo-ucraino. Insieme a lui, a convincere i telespettatori è anche Aurora Frisini, la 15enne che canta "Eppure sentire" di Elisa sia con la voce che tramite il linguaggio dei segni per farsi capire da tutti i non udenti. "Volevo spiegare cosa significasse crescere avendo due genitori sordi. Quando ero piccola è stato difficile perché mi sentivo sola e venivo bullizzata da tantissimi compagni di classe. Crescendo ho capito che se una persona non sente non significa che non abbia valore. Vorrei che nel mondo si rispettassero tutti i livelli di disabilità, perché vengono tanto criticati e discriminati. Vorrei che anche il loro mondo crescesse sempre più per far capire che valgono anche loro." La ragazza ottiene il 96% dei voti del pubblico, ma Maria decide di concederle la clessidra. Quando si ripresenta sul palco per ripetere l'esibizione conquista il 99% e quindi non accede direttamente alla finale per un punto.

A lasciare sgomenti è anche la reazione di Giovanni Cusimano, entrato sul palco per suonare una melodia al pianoforte, al comportamente infantile di Rudy Zerbi: il concorrente chiede silenzio in studio durante il suo numero, ma il giudice continua a fare rumori e parlare per infastidirlo. Così l'uomo si alza dalla sedia e se ne va, tornando sul palco solo quando la De Filippi va da lui per convincerlo ad apparire in scena. Inutile dire che anche dopo questo piccolo attimo di disagio Zerbi continua a emettere suoni indesiderati. Infine, ricordiamo l'esibizione di Danny Zzzz, il quale rischia di farsi molto male, di tagliarsi la lingua in due, per un contrattempo durante il suo numero: l'uomo porta ai giudici un esercizio di escapologia e chiede a Luciana di aiutarlo prima a bloccare le mani con due lucchetti e poi a inserirgli un gancio nella lingua. Peccato che qualcosa vada storto e il concorrente riesca a finire la performance illeso per puro miracolo. "La pelle mi pizzicava mentre tentavo di scassinare i lucchetti e mi si stavano letteralmente schiacciando le dita", dice Danny. In effetti le mani tremanti dalla tensione, insieme ai segni sulle nocche, dicono già tutto.

Le scene hot

Non solo performance di grande valore, come quella dei Fresh 'N' Clean, un gruppo di professionisti a cui la conduttrice di Amici propone uno stage come ballerini nel programma di punta di Mediaset per la bravura dimostrata. Ma anche una serie di siparietti hot che vale la pena ricordare: il primo vede protagonista Rudy Zerbi che, durante il nuovo gioco pensato da Margherita e Carlotta, finisce nella casella che gli impone di baciare qualcuno del suo stesso sesso e bacia sulle labbra Gerry Scotti, dopo essersi tolto la giacca. Poco prima Luciana Littizzetto deve ballare un lento con un collega e sceglie Sabrina Ferilli, alla quale palpa il sedere. Non è finita qui, anzi sembra una puntata dedicata agli spogliarelli, con Manuel e Yuri che mostrano l'arte dello streep tease (nessuno dei giudici si lamenta, soprattutto Luciana che raccoglie pian piano tutti i loro vestiti da terra) e Mauro Costantin che ci prova spudoratamente con Sabrina Ferilli e ammette di essersi presentato al programma per incontrarla.

Lei decide di raggiungerlo sul palco e lui le dona una rosa rossa per poi ammettere di essere innamorato di Sabrina. I due sono coetanei, e lui svela che dell'attrice gli piace il carattere e il fisico a clessidra: "La sua parte del corpo che mi piace di più? Il girovita, perché va su e giù, come una clessidra." Una volta terminato il momento "intimo", pare non volerla lasciare più andare via, tanto che la "voce del popolo", tornando al suo posto, dichiara: "Ci siamo lasciati con una certa resistenza. La mano mi era rimasta un pochino lì." Poi arriva l'esibizione di Mauro sui roller, nel corso del quale inizia a spogliarsi mostrando un fisico niente male che lascia la Ferilli a bocca aperta in un paio di occasioni. A fine show, Sabrina commenta: "C'è da dire che all'età nostra gliel'ammollamo ancora bene." Poi l'attrice scopre che il concorrente lavora al cimitero, ovvero si occupa di tumulare ed estumulare le salme, ma in questo, come è buono che sia, non ci vede niente di male.