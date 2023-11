Tu si que vales, riassunto settima puntata: il duo finalista emoziona, le esibizioni migliori e peggiori

Nei talent show quali Tu si que vales c'è chi regala emozioni uniche e chi lascia molto a desiderare, ma è proprio questo il bello del programma, perché le persone hanno l'opportunità di meravigliarsi ancora, nel bene e nel male. Nella settima puntata la giuria - Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi e la new entry Luciana Littizzetto - si trova ad affrontare numerosi eventi inattesi e ad assistere a sbagli, cadute ma anche a performance eccezionali, la cui visione lascia spesso i giudici (e il pubblico) senza parole. Tra queste, emerge il numero dei finalisti della serata: i Duo Just Two Man. Vediamo insieme le migliori e peggiori esibizioni in onda il 4 novembre su Canale 5.

Il riassunto della puntata del 4 novembre di Tu si que vales 2023

Lo show si apre con una performance tanto geniale quanto esilarante: Tonikaku si presenta sul palco in mutande per proporre alcune pose di "nudo", tra cui una di James Bond e una da pallavolista. In realtà è la posizione assunta dall'uomo nel momento in cui deve bloccarsi per farsi scattare la fotografia che porta le persone a pensare che non indossi alcun vestito. Il suo motto è addirittura diventato virale sui social: "Niente paura, sto indossando le mutande". Insieme a quest'ultimo, sorprendono i Duo Just Two Man, due performer ucraini a petto nudo - "concentriamoci sui pettorali", dice Luciana - che si muovono tramite delle corde, salendo talvolta l'uno sulle spalle dell'altro e scambiandosi di ruolo con estrema tranquillità e con la stessa credibilità. Nonostante il problema iniziale, legato al blocco della macchina che permette ai giovani di salire e scendere con le funi in base alle esigenze, i due ottengono il 98% dei voti durante la prima performance ufficiale, ma Gerry gli concede la clessidra di cristallo: la seconda volta sul palco i due uomini riscontrano il successo sperato, aggiudicandosi la finale per direttissima con il 100% dei voti del popolo.

Arthur Cadre è certamente tra i migliori candidati per la finalissima, e se la meriterebbe davvero con quei movimenti di danza - un misto di magia, ballo e teatro - che lo rendevano così leggero nello spazio da librarsi nell'aria. Un grande momento, anche se il pubblico non è d'accordo. Un'altra performance che emoziona è quella di Johannes Stoetter, il cui talento è trasformare le persone con il body painting. In questo caso rende tre donne identiche ad animali marini. L'uomo lancia un messaggio molto importante: "Se non cambiamo la nostra coscienza, i mari moriranno, non permettiamolo." Gli RCC Aruba sono acrobati molto bravi, che spesso però si ritrovano a scivolare e cadere nel corso delle varie peripezie, segno che il loro talento non è certo facile da portare su un palco e imparare. I Luizaga Brothers invece portano in scena un'esibizione magistrale, un tango che rappresenta un inno alla libertà, mentre i fratelli Emanuele e Alessio Bruno mostrano l'arte del Judo, un'arte marziale di difesa, proponendo prima le mosse a ralenti e poi alla velocità normale. Uno spettacolo per gli occhi.

Il peggio della puntata

Alcune performance invece lasciano l'amaro in bocca, come quella di Massimo Lippa che prova a cantare L'emozione non ha voce, celebre brano di Adriano Celentano, dicendo le parole del testo al contrario (e poi non riesce a pronunciare il nome e cognome di Sabrina Ferilli invertendo le lettere...), e quella di Alessandro Tursi, intento a cantare sul palco senza voce (all'inizio si sentiva solo la base, ma secondo la De Filippi l'uomo non era nemmeno intonato).