Tu si que vales, Sabrina Ferilli perplessa: "Sai Ricci che fa? Altro che Giambruno"

A Tu si que vales è il momento della coppia Sabrina Ferilli e Giovannino, il quale dichiara il suo amore alla "voce del popolo" con tanto di serenata ("Sabrina, non fa' la cafoncella stasera...") e anello di fidanzamento. Tra la performance e la successiva proposta, assistiamo a un paio di battute che l'attrice romana fa davanti al pubblico e alla giuria, rivolgendosi in particolar modo a Maria De Filippi; parliamo in primis di una frase che riguarda Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, nella quale Sabrina cita Antonio Ricci riferendosi al suo Tg satirico di successo: Striscia la Notizia.

Cosa è successo?

Dopo aver visto alcune esibizioni della finale di Tu si que vales, entra in scena Giovannino, sempre più propenso a corteggiare Sabrina Ferilli. Prima di cantare la serenata il bizzarro personaggio si avvicina all'attrice e fa un inchino davanti a lei, per poi allontanarsi e fare degli strani versi per schiarirsi la voce. È qui che inizia a cantare la sua versione di "Roma nun fa' la stupida stasera": "Sabrina nun fa' la cafoncella stasera... Damme una mano... Basta, dì de sì. Porgimi la manina, chiudi gli occhietti che hai. Oh Sabrina, damme fiducia per una sera". Nel frattempo Giovannino accorcia la distanza tra lui e il suo "interesse amoroso" e le prende la mano davvero.

Dopo la breve e assurda perfomance canora, la Ferilli chiede al pretendente: "Tu questa stro*zata l'hai anche studiata? Magari ore e ore". Lui ribatte: "Io sono professionale. Ora devi chiudere questi occhi e darmi la manina". L'attrice guarda Maria De Filippi ed esclama: "Non è che mi dà un altro bacio? Sennò lo ammazzo eh". Giovannino chiede a Maria di chiuderle gli occhi per lui, suscitando così una reazione nella collega romana: "Tu falla finita. Guarda che siamo in diretta. Attenzione, perché questa roba ce la possiamo ritrovare un mese di seguito. Sai Ricci che fa? Altro che Giambruno. Stasera con Giovannino si va in tilt". Luciana Littizzetto aggiunge: "Ma lui non si strizza il pacco".

La proposta di fidanzamento

Il siparietto prosegue con Giovannino che insiste sulla manina, ma Sabrina pensa che l'uomo sia un po' raffreddato e dice: "Mi attacca un virus. Parla tappato, non lo senti? Io devo assumermi questa responsabilità ora che siamo in diretta? Succede un impiccio, ti faccio andare a monte gli orari. Salta tutta la scaletta, ma fa' come ca*zo te pare". Finalmente la donna gli concede maggiore spazio e l'uomo le infila al dito un enorme anello. Tutto il pubblico in sala vuole vedere un bacio tra i due protagonisti del momento, ma Giovannino chiarisce a Sabrina: "È un fidanzamento artistico, non ti allargare. Sai quanto mi è costato quell'anello? Un botto". E ovviamente scoppia qualcosa in studio. Insomma, nemmeno nelle occasioni più romantiche l'uomo si smentisce.