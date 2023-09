Tu Si Que Vales, Sabrina Ferilli offesa: "Questa è l'Italietta che lei rappresenta!"

A Tu Si Que vales si presenta Elisabetta, pronta a illustrare le posizioni del Kamasutra ai giudici del talent show - Rudy Zerbi, Maria De Filippi, Gerry Scotti e Luciana Littizzetto - e alla Presidente Sabrina Ferilli, insultata in diretta dalla concorrente per aver commentato in maniera inappropriata l'argomento del suo intervento. In seguito, dopo una prima discussione, quest'ultima è uscita dallo studio per poi tornare davanti a chi avrebbe dovuto giudicare il suo talento, un dono che evidentemente non c'è.

Cosa è successo

Entrata sul palco, Elisabetta si è presentata a tutti per poi parlare di un tema che ha studiato per ben 27 anni e che la appassiona molto, tanto da essere diventata un'esperta dell'argomento: il Kamasutra. I primi commenti sono partiti quando la De Filippi si è alzata dalla sua sedia per raggiungere la Ferilli: "Maria, dove vai? Adesso viene il bello!", ha detto Luciana. "Ma soprattutto la chiameranno per le famose pose!", ha risposto Sabrina, a cui la conduttrice di Amici ha detto: "Cercate di non ridicolizzare". La Ferilli ha ammesso di conoscere tutto il Kamasutra: "Ridicolizzare un c***o! So perfettamente di cosa parla".

In seguito il pubblico si è lasciato scappare delle risate, il che ha portato la concorrente a sentirsi offesa e da qui ha avuto luogo il primo (e unico) acceso dibattito della serata. "È normale, la gente reagisce così. Mi sono iscritta alla trasmissione per divulgare questa mia passione, ma dire che si tratta solo di un manuale delle posizioni significa sminuirlo. È più una ricerca dello spirito, un'unione dei due individui che diventano una cosa sola...". Nel frattempo la Presidente parlava a Maria dell'argomento, senza ascoltare le parole di Elisabetta, il che ha portato quest'ultima a perdere la pazienza, soprattutto dopo averle sentito dire: "Per queste cose importanti lei guardi solo me", che in effetti sembrava più una presa per i fondelli. "Facendo così lei mi mette in ridicolo", ha detto la concorrente. La ferilli ha risposto: "Allora sto in silenzio!".

Quando la donna ha mostrato una slide con illustrate le posizioni, Sabrina ha subito commentato: "Pensavo fosse un foglio illustrativo riguardante il pronto soccorso". Ma per la seconda volta è intervenuta la De Filippi in favore della signora: " “Ha ragione. Quando uno parla di queste cose serie poi si trova sempre una Ferilli che ride”. La donna si è spazientita e ha risposto a tono: "Me lo aspettavo. Siamo alle medie. È un argomento che per l'Italia è un tabù, non se ne può parlare, perchè poi succede che la gente ride". Anche Rudy Zerbi ha iniziato a provocare, facendo battute sulle posizioni: "Signora, Gerry mi parla spessissimo della Mela!". "Se non si ha una conoscenza approfondita di questo libro, dopo i 25 anni non si fa più sesso. Non si deve fare più, perché diventa ginnastica fatta male se non si comprende bene l'argomento", ha proseguito Elisabetta prima che la Ferilli le chiedesse cosa stesse succedendo: "Stavamo guardando le figure e io la stavo ascoltando, poi non ho capito".

L'Italia di Sabrina Ferilli, secondo Elisabetta

La situazione è diventata sempre più calda nel tempo: "Mi ascolta ma non attentamente. Ha riso un'altra volta. Mi sento veramente presa in giro. Credo molto in questa performance e mi dispiace. Ma vedo che la signora Ferilli continua a parlare facendosi gli affari suoi". Dopo questa affermazione, la Littizzetto ha domandato: "Ma lei cosa vuole da noi?", e il pubblico l'ha applaudita, facendo poi lo stesso quando Sabrina si è lamentata del tempo perduto e della performance ancora ferma alla spiegazione del tema. Infine, l’attrice l'ha provocata: “Vede? Il pubblico è capra come me”. Così dicendo ha fatto infuriare la concorrente che, prima di andarsene dallo studio, ha urlato: “Questa è l’Italia, questa è l’Italietta che lei rappresenta”.