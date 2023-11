Tu si que vales, riassunto semifinale: finalisti, scherzo hot a Sabrina Ferilli

A Tu si que vales assistiamo a una semifinale esplosiva, ricca di talenti e di sfide all'ultimo colpo di bacchetta, note e salti. Oggi conosciamo altri 4 finalisti del programma che vede tra i giudici Maria De Filippi, Rudy Zerbi, Luciana Littizzetto e Gerry Scotti, le cui lacrime in diretta fanno molto rumore sui social. Non solo, perché Sabrina Ferilli, voce del popolo in studio, è vittima di un nuovo esilarante scherzo e di un bacio sulle labbra da parte di Giovannino, che non si prende solo la mano ma tutto il braccio, standole attaccato per oltre i tre secondi pattuiti all'inizio. Vediamo insieme cosa accade durante la semifinale dell'11 novembre di Tu si que vales.

Il riassunto della puntata dell'11 novembre di Tu si que vales 2023

Le esibizioni migliori: i Peterland portano in scena uno "show di freestyle innovativo", dove salti acrobatici e adrenalina la fanno da padrone; Darcy Oake partecipa al Premio Freshness grazie ai trucchi di magia che coinvolgono pure Zerbi, anche lui rimasto impressionato dalla bravura del giovane con le carte; i Duo Fall House sono una coppia di sposi giocolieri che si lanciano birilli, stendini e molto altro mentre litigano davanti ai giudici. Un momento divertente e una grande prova interpretativa per entrambi i partecipanti; una performance diversa ma efficace per intrattenere è quella di Danilo e Riccardo, due attori che danno il via a una lotta la cui arma principale non sono le mani, bensì ciabatte. I due colpiscono anche i giudici, muniti della stessa "arma letale", rendendo il palco un vero e proprio campo di battaglia; e infine gli Urban Verbunk, un gruppo proveniente dall'Ungheria che mette in scena una danza tradizionale della loro cultura, rivisitata in chiave moderna.

Gianpietro Ghidini e il dolore: l'uomo arriva sul palco di Tu si que vales per parlare del suo immenso dolore dovuto alla morte del figlio Emanuele, dopo aver assunto una sostanza a una festa ed essersi gettato nel fiume in cui anni prima avevano liberato il loro pesciolino rosso; un animale, quest'ultimo, simbolo di un'associazione volta ad aiutare le persone giovani. "Sono qui per lanciare una sfida contro qualcosa che tutti temiamo e incontriamo nella vita, il dolore. 10 anni fa ero nei pressi di un fiume e mi avevano appena detto che mio figlio di 16 anni, dopo aver preso una droga sintetica a una festa, era annegato proprio lì. Mi sono trovato faccia a faccia con quel dolore che mi chiamava e mi invitava a buttarmi, perché così avrei potuto cancellarlo per sempre. È proprio quello che cerchiamo di fare per non provare mai sofferenza, non la affrontiamo. Ma l'amore per Emanuele mi ha fermato. Sono tornato a casa per cercare di capire se la mia vita poteva avere ancora un senso. Fino a quel momento pensavo che la felicità fosse uguale al denaro, alle cose belle, e invece lì ho cominciato a capire che dovevo crescere come essere umano, era inutile crescere a livello economico altrimenti. Dopo due giorni ho ricevuto la risposta che aspettavo: ho sognato che mi buttavo nel fiume e salvavo mio figlio. Nel tirarlo fuori dall'acqua ho sentito un'energia spaventosa, come se lui fosse dentro di me. Lui mi stava dicendo: 'Papà, salvati. Prova a cambiare la tua vita'. Gli scrissi una lettera dove gli promettevo che avrei creato un'associazione per aiutare i giovani e di lì a poco nasce 'Ema Pesciolino Rosso'. Ora il messaggio che cerco di trasmettere ai ragazzi è credere in sé stessi, e gli parlo del dolore e delle difficoltà che incontrano nella vita, in modo che riescano a vedere quello che sentono come un'opportunità per crescere a livello umano. Dobbiamo iniziare tutti ad amare e amarci."

Lo scherzo hot a Sabrina: entra in studio un mimo e la Ferilli si trova coinvolta in uno scherzo alquanto "hot", perchè sotto il suo sedile esce un calore così forte che la donna, pur volendo resistere, si alza dalla sua postazione dopo un paio di brevi ma esilaranti battute: "Sta andando a fuoco la poltrona. Il cu*o mi sta prendendo fuoco. Il cu*o flambé". Maria De Filippi ride talmente tanto da scivolare dalla sua poltrona e cadere per terra. "Sto reggendo perché ho un cu*o bello voluminoso, se no...", prosegue l'attrice. Gerry le chiede: "Ma perché tieni sul volto la sciarpa?", e lei risponde: "Per paura che mi sfregino la faccia, ho sempre questo timore. Chi mi ridà i soldi?". Inutile dire che le risate del pubblico e dei giudici non mancano. Poi iniziano gli indovinelli, questa volta più semplici, e Sabrina si salva da una vasca piena d'acqua.

Giovanni Cusimano contro Zerbi: qualche settimana fa l'uomo si era presentato in studio e aveva chiesto silenzio assoluto, ma il giudice continuava a disturbare la sua performance al pianoforte. Allontanandosi dal palco, il partecipante aveva pronunciato le parole: "Mi sono rotto la minc*ia", termine poco apprezzato da Rudy che riprende la questione in diretta l'11 novembre, quando fa il suo ingresso proprio Cusimano. "Di fronte a un'esibizione disturbata è chiaro che devo sfogarmi. Era riferito alla situazione che lei ha creato. La persona maleducata è lei, perché è la quarta volta che si comporta male. Siamo sulla soglia dello stalking, perché colui che disturba non è una bella persona. Che la persona sul palco sia brava o meno non le deve interessare: è tenuto ad ascoltare in religioso silenzio", dichiara l'uomo. Zerbi ribatte: "Sa qual è la differenza tra me e lei?" Cusimano sbotta: "Tra me e lei non c'è alcuna differenza perché lei non esiste", ma il giudice non ci sta: "Io dico le cose in faccia, lei alle spalle, uscendo". Lo scontro continua, però Luciana Littizzetto ferma la discussione alzandosi in piedi per poi andare ad abbracciare il candidato in mezzo allo studio e uscire insieme lui.

I finalisti della puntata

I nuovi finalisti della finale di Tu si que vales in programma sabato prossimo, il 18 novembre, su Canale 5: