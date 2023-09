Tu si que vales: gli Strong Men sconvolgono i giudici, le reazioni esilaranti

Il gruppo di ragazzi che si presenta in apertura della seconda puntata di Tu si que vales per dimostrare un proprio talento si chiama Strong men e la prima cosa che chiedono è che l’intera giuria formata da Maria De Filippi, Gerry Scotti, Luciana Littizzatto, Rudy Zerbi e dalla presidentessa della giuria popolare Sabrina Ferilli, sia bendata, promettendo di condurli poi in “ un viaggio unico”. Nonostante le rassicurazioni del capogruppo: “Fidatevi di noi e godetevi il viaggio”, i giudici non sembrano affatto tranquilli, anche perché, dopo essere stati bendati ascoltano le parole inquietanti parole: “Facciamo entrare l’attrezzatura”. L’inquietudine tra i giudici comprensibilmente aumenta, mentre Leonardo, l’assistente di Sabrina Ferilli continua a dire: “Fidatevi, fidatevi”. L’attrice sembra effettivamente, insieme a Luciana Littizzetto la più nervosa, davanti a questa misteriosa performance che la coinvolge di prima persona.

Entrano delle strane poltrone con delle molle sotto. I giudici, sempre al buio, vengono messi seduti e al contatto con queste sedie a dondolo, c’è chi reagisce immediatamente, sempre più impaurito: a questo punto Luciana Littizzetto infatti, si toglie d’istinto la benda, cercando di tirarsi fuori dall’esperimento, inutilmente, perché a quel punto vengono tutti sbendati.. A questo punto i giudici sono seduti davanti al Led con la Ferilli che esclama contro Maria De Filippi, rea di averla coinvolta in questo strano esperimento: “Si muore dalla paura pure la pora Luciana vedi come sta? Non c’hai pena per nessuno tu!”. La Ferilli pensa alle peggiori tragedie che potrebbero succedere, mentre sul Led parte il video dei binari delle montagne russe, e i ragazzi muovono le poltrone dei giudici simulando lo stesso effetto di un vagoncino delle giostre sparato al massimo della velocità, tra curve e discese mozzafiato. Attimi di adrenalina per qualcuno, di terrore per altri. Alla fine, la simulazione casalinga ma efficace dello sfrenato giro di giostra giunge a termine.

I giudici scendono dalle loro poltrone piuttosto provati. Mentre Rudy Zerbi, Gerry Scotti e Maria De Filippi sono i più divertiti, Sabrina Ferilli e Luciana Littizzetto si confermano le più provate, in particolare la presidentessa della giuria popolare ammette: “Divertente l’idea, ma io con questi giochi ci soffro parecchio!” e il video del replay dell’esperimento la immortala infatti in espressioni non propriamente rilassate, mentre l’idea di Gerry Scotti lascia un po’ perplessi: “Io lo vedrei bene nelle case di riposo!”