Tutti giocano a Reazione a Catena, questa sera in tv la prima puntata: anticipazioni e ospiti

"Reazione a Catena," il celebre game show preserale di Rai 1 noto per "divertire e rinfrescare la mente," si prepara a sbarcare nel prime time della rete perdue occasioni speciali. Per due sabati, il 30 settembre e il 6 ottobre, Marco Liorni ospita in studio alcuni Vip, che le loro famiglie entreranno metteranno alla prova la loro padronanza della lingua italiana, ovviamente in un contesto molto giocoso e all'insegna della "curiosità".

Durante queste due serate speciali, oltre alle sfide già conosciute, saranno introdotti nuovi momenti di gioco su misura per l'occasione. Ad esempio, "La Mischia Zip", che metterà in primo piano le parole con tutte le loro sfumature di significato e le intricate associazioni che possono creare.

In ogni serata vediamo all'opera quattro squadre, composte da volti noti e amati dal pubblico, insieme a parenti o amici, si sfideranno per la vittoria. Le squadre dovranno essere affiatate, precise e veloci, proprio come quelle che arricchiranno gli show: in studio ritroveremo infatti alcune delle squadre migliori di questa stagione, che contribuiranno a garantire che le vincite finali siano donate in beneficenza.

Nel corso del primo speciale, in onda oggi, 30 settembre,vedremo tra i partecipanti: Paolo Conticini (con la moglie Giada e la cugina Lucia De Benedittis); Eleonora Giorgi (con il figlio Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia); Iva Zanicchi (con la figlia Michela e la nipote Virginia); lo storico gruppo musicale "Cugini di Campagna". Inoltre parteciperà la "guest star" Donatella Rettore.

Prodotte nel Centro di Produzione Rai di Napoli, in collaborazione con la Sony Pictures Entertainment Srl, e dirette da Stefano Vicario, i due appuntamenti speciali di "Tutti giocano a Reazione a Catena" hanno l'obiettivo di fare beneficenza attraverso uno spettacolo leggero, divertente ma non banale.