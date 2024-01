"Tutto suo padre… e anche un po' sua madre" con Enrico Brignano, stasera in tv: le anticipazioni

Dopo la messa in onda dello spettacolo "Enricomincio da me", Rai 2 mette in prima linea, per il secondo lunedì di fila, l'attore e comico Enrico Brignano. In onda oggi, 22 gennaio, a partire dalle 21.20, lo show dal titolo "Tutto suo padre... e anche un po' sua madre" fu portato per la prima volta in scena nella stagione 2012-2013.

"Tutto suo padre… e anche un po' sua madre", le anticipazioni

Lo scorso lunedì Rai 2 ha trasmesso lo spettacoli "Enricomincio da me", show del 2016 dove Enrico Brignano celebrava i suoi 50 anni di vita e i 30 anni di carriera, in uno spettacolo comico-esistenziale che si interroga sulle origini della sua trasformazione artistica, in un mix di pezzi consolidati e momenti inediti.

Con il suo one-man-show, in programma oggi, 22 gennaio, dalle 21.20, Rai 2 fa il bis con il one man show dal titolo "Tutto suo padre... e anche un po' sua madre", portato per la prima volta in tour da Enrico Brignano nella stagione teatrale 2012-2013. In questo lavoro si distingue per l'abilità del comico nel mettere alla berlina con determinazione e ironia i vizi, i pregi e i difetti delle persone più vicine a lui e, in generale, della società italiana. Con una franchezza incisiva, Brignano sembra non risparmiare nessuno, nemmeno se stesso, esplorando le dinamiche della società contemporanea. In questo spettacolo, l'attore romano accusa e, allo stesso tempo, si difende da una società che ha trasformato in tabù parole come "serenità" e "spensieratezza", criticando apertamente uno stile di vita improntato sulla cautela e sulla mancanza di autenticità. In tutto ciò, Enrico Brignano si oppone alla vita vissuta con eccessiva prudenza, denunciando i modi affettati e falsi che spesso caratterizzano le interazioni quotidiane. Il suo monologo si concentra sulla paura diffusa di apparire deboli in un'epoca in cui sembra esserci una pressione costante per enfatizzare l'eroismo individuale. Ma non è tutto: con una certa comprensione, il comico esamina i tentativi di tante persone comuni di somigliare a coloro che amano. "Tutto suo padre… e anche un po' sua madre" è uno spettacolo scritto da Enrico Brignano, Mario Scaletta, Massimiliano Giovanetti, Max Orfei, Giancarlo Magalli e Fabrizio Nardi, per la regia di Cristiano D’Alisera.

Dove vedere "Tutto suo padre… e anche un po' sua madre" in tv e in streaming (22 gennaio 2024)

La spettacolo dal titolo "Tutto suo padre... e anche un po' sua madre" va in onda oggi, 22 gennaio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 2. Il programma è visibile anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

