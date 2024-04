"Massimo Bernardini lascia Tv Talk"

Il vento del cambiamento continua a soffiare sulla Rai di questi tempi. E, stando alle ultime indiscrezioni, potrebbe travolgere anche lo storico programma Tv Talk condotto da Massimo Bernardini su Rai3. Secondo quanto riporta Giuseppe Candela su Dagospia, infatti, il giornalista che ha ideato il format nel lontano 2001 e che da allora lo conduce non sarà più al suo timone dalla prossima edizione.

"Massimo Bernardini, salvo colpi di scena, non condurrà la prossima edizione di "Tvtalk", appuntamento fisso del sabato pomeriggio dedicato al piccolo schermo", si legge nell'articolo di Dago: "Programma che ha ideato nel 2001, in onda prima sull'emittente cattolica Sat2000 con il titolo "Il Grande Talk", dall'anno successivo realizzato in collaborazione con Rai Educational". Candela sottolinea poi quanto questo cambio di conduzione sia inaspettato, anche in vista di una sostituzione che non pare affatto facile: "Una notizia inattesa. Bernardini, che il prossimo luglio compirà 69 anni, lascerà "TvTalk" il prossimo giugno ma a destare qualche preoccupazione è la scelta del futuro conduttore o conduttrice. Arriverà un nome all'altezza?".

Al momento il retroscena non è stato commentato dal diretto interessato, noto esperto di dinamiche televisive e non solo. Massimo Bernardini, infatti, prima di diventare giornalista professionista, negli anni ottanta si è occupato di musica, prima come arrangiatore, poi come pubblicista e critico musicale su periodici e quotidiani come Radiocorriere Tv, Famiglia Cristiana, Avvenire e Il Sabato. Nel 2015 è stato anche nella giuria di esperti del Festival di Sanremo. Di Tv Talk Bernardini è coautore e conduttore: proprio nella puntata della scorsa settimana, Fiorello ha confermato una volta per tutte l'addio di Amadeus alla Rai prima che arrivasse il comunicato ufficiale.