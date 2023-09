Uğur Güneş, l'annuncio choc su Terra Amara: "Yilmaz morirà"

Sguardo intenso, una timidezza che traspare dagli occhi e un fascino unico che l'ha reso, in pochissimo tempo, uno degli attori più amati dal pubblico di Canale 5. Parliamo di U?ur Güne?, meglio noto come Yilmaz, l'attore turco protagonista della soap opera Terra Amara che è stato ospite a Verissimo per parlare di sé, del suo concetto di successo, dei suoi sogni da bambino ma, soprattutto, per fare un annuncio choc che i fan di Terra Amara non avrebbero mai voluto ascoltare.

U?ur, palesemente emozionato, ha prima raccontato qualche dettaglio in più sul suo passato e sulle difficoltà vissute per diventare l'attore di successo che è oggi e su quel sogno da bambino di diventare pilota nonostante la paura dell'altezza: "Da piccolo volevo fare il pilota e sogno ancora oggi di interpretare questo ruolo sullo schermo anche se ho paura dell'altezza. I miei genitori non volevano che facessi l'attore ma io ho perseverato. Questo è un mestiere difficile e ho ricevuto tante porte in faccia ma non si può avere successo se non si ha il coraggio di affrontare le difficoltà della vita. Non mi aspettavo tutto questo affetto per il mio Yilmaz e Terra Amara e sono anche un po' in imbarazzo per essere amato così tanto ma ringrazio tutti i miei fan".

Adottato dall'italia e diventato in pochissimo tempo uno degli attori più apprezzati, seguendo le orme del suo predecessore Can Yaman, U?ur ha svelato ai telespettatori di Verissimo un'anticipazione su Terra Amara che nessuno avrebbe voluto ascoltare e non riuscendo a dirla lui stesso ha lasciato Silvia Toffanin pronunciare queste parole: "Yilmaz morirà".

Ebbene sì, il protagonista di Terra Amara morirà nell'episodio che sarà trasmesso da Canale 5 il prossimo sabato.

"Voglio molto bene al mio personaggio, non avrei potuto interpretarlo così se non gli a vessi voluto così bene - commenta U?ur - Yilmaz ha un ruolo molto importante nella mia vita, ho lavorato duramente per lui ma ogni storia ha una fine. La storia di Terra Amara prevedeva questo e voglio ringraziare tutti gli spettatori che mi hanno seguito perché Yilmaz è vissuto grazie a voi, ma è il momento di dirgli addio".