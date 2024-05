"Un giorno in pretura", da stasera in tv la nuova edizione: anticipazioni e casi

Ha inizio oggi, venerdì 31 maggio 2024, dalle 21.20 su Rai 3, un ciclo di tre nuove puntate di "Un giorno in pretura", storico programma incentrato sui processi giudiziari che hanno scosso l’opinione pubblica. Si inizia questa sera con il controverso caso di Alessia Pifferi, la donna che ha lasciato la sua bambina di 18 mesi da sola per sei giorni in casa, causandone la morte per stenti.

Un giorno in pretura: anticipazioni del 31 maggio 2024

La celebre trasmissione "Un giorno in Pretura", firmata da Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra, torna su Rai 3 con una puntata intitolata “Alessia Pifferi: i giorni dell’abbandono”. Alessia Pifferi, donna di 36 anni residente a Ponte Lambro, Milano, è accusata di omicidio volontario per aver lasciato, nel luglio 2022, la sua bambina di 18 mesi da sola per sei giorni, mentre si recava a incontrare un uomo con cui aveva una relazione a Leffe (provincia di Bergamo). La piccola Diana è stata trovata dalla madre morta nel lettino da campeggio: la donna ha chiamato i soccorsi, ma era troppo tardi. Accanto alla piccola c'era un biberon vuoto e in cucina è stato trovato un flacone di ansiolitici. L'autopsia ha rivelato che la bambina è morta di fame e sete. Nello stomaco della piccola sono stati trovati frammenti di un materiale simile a quello del cuscino del lettino, suggerendo che Diana avesse cercato di mangiarlo nel tentativo disperato di sopravvivere. I funerali di Diana si sono svolti il 29 luglio 2022 a San Giuliano Milanese.

Il processo verte sulla consapevolezza della donna circa le conseguenze delle sue azioni. L'accusa è affermativa, mentre la difesa insiste che la donna, disoccupata e con una storia di relazioni instabili trovate online, soffriva di un grave deficit cognitivo. La difesa argomenta che Alessia Pifferi avrebbe dovuto ricevere supporto per il suo ruolo di madre, piuttosto che essere trattata come un'assassina. Una perizia indipendente ha concluso che la donna era capace di intendere e volere al momento dei fatti. La sua legale ha presentato documenti scolastici che indicavano la possibilità di un disturbo tale da giustificare il riconoscimento della legge 104, ma la Corte ha rifiutato di ordinare una nuova perizia. Alessia Pifferi è stata condannata all'ergastolo dalla Corte d'Assise di Milano per omicidio volontario aggravato, sebbene l'aggravante della premeditazione sia stata esclusa. Dopo la sentenza, la Pifferi ha avuto due malori, uno in aula e uno in carcere.

Dove vedere “Un giorno in pretura” (31 maggio)

La prima puntata stagionale di “Un giorno in pretura” va in onda oggi, venerdì 31 maggio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è visibile anche - in live streming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

