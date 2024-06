Un giorno in pretura, stasera in tv la nuova puntata: l’omicidio di Laura Ziliani

Dopo la puntata dedicata al processo ad Alessia Pifferi, torna oggi, venerdì 7 giugno 2024, dalle 21.20 su Rai 3, la seconda delle tre nuove puntate di "Un giorno in pretura", lo storico programma incentrato sui processi giudiziari che hanno scosso l’opinione pubblica. Questa sera si parla di Laura Ziliani, la donna avvelenata nel 2021 dalle sue due figlie e dal fidanzato di una di esse.

Un giorno in pretura: anticipazioni del 7 giugno 2024

"Un giorno in Pretura" di Roberta Petrelluzzi, Tommi Liberti e Antonella Nafra porta alla ribalta il caso di Laura Ziliani, la donna di 55 anni scomparsa a Temù, nei pressi di Ponte di Legno, l'8 maggio 2021 Proprio durante il giorno della Festa della Mamma, le e sue figlie, Silvia e Paola, rispettivamente di 27 e 19 anni, sono state le prime a dare l'allarme. Le giovani avevano già affrontato una tragedia nel 2012, quando il loro padre morì travolto da una slavina durante un'escursione in montagna.

Le ricerche di Laura Ziliani, durate settimane, non portarono a nulla di concreto fino al ritrovamento del suo cadavere l'8 agosto dello stesso anno. Le figlie della donna, insieme al fidanzato della maggiore, Mirto Milani, sono state accusate di aver orchestrato l'omicidio, soffocando la madre dopo averla sedata con benzodiazepine.

Il quesito centrale che emerge è: perché tre giovani apparentemente normali e senza precedenti penali hanno compiuto un atto così efferato? Cosa ha spinto Silvia, Paola e Mirto a trasformarsi in un "trio criminale"? Secondo la Corte d'Assise di Brescia, la motivazione dietro l'omicidio non era né economica né dettata da un particolare odio verso la donna. Invece, sembra che i tre giovani abbiano deciso di unire le loro capacità per affrontare un "nemico" comune, consolidando così il loro legame attraverso un'impresa criminale.

Il piano per eliminare Laura Ziliani pare essere stato ispirato da serie televisive. "Volevamo fosse veloce, indolore, che non se ne accorgesse neanche", ha dichiarato in aula Silvia Zani, che insieme agli altri imputati, avrebbe compiuto numerosi esperimenti per perfezionare il loro metodo. Nonostante la confessione dell'omicidio da parte dei tre indagati prima ancora dell'inizio del processo, rimane una fitta nebbia sul significato profondo di questa tragica vicenda. La puntata di "Un giorno in pretura" si propone di analizzare i motivi e le dinamiche che hanno portato a un crimine tanto assurdo, cercando di comprendere cosa abbia trasformato questi giovani in assassini.

Dove vedere “Un giorno in pretura” (7 giugno)

La seconda puntata stagionale di “Un giorno in pretura” va in onda oggi, venerdì 7 giugno 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile, in diretta streming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV