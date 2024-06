Un giorno in pretura, stasera in tv la nuova puntata: La mantide della Brianza

Nuova puntata di "Un giorno in pretura": il programma incentrato sui processi giudiziari che hanno scosso l’opinione pubblica ha questa sera il titolo di "La Mantide della Brianza". In onda oggi, 14 giugno, dalle 21.20 su Rai 3, l'inchiesta è firmata da Tommi Liberti ed è incentrata su Tiziana Morandi, la donna accusata di aver narcotizzato e derubato alcuni uomini. Scopriamo la sua storia, fulcro del processo protagonista del programma con Roberta Petrelluzzi.

Un giorno in pretura: anticipazioni del 14 giugno 2024

Tiziana Morandi, una donna di 47 anni originaria di Bellusco, Monza, è stata accusata di aver narcotizzato e derubato una serie di uomini, con età comprese tra i 27 e gli 84 anni, provenienti da diverse regioni italiane. Già nota alle forze dell'ordine per precedenti accuse di furto e circonvenzione di incapaci, ha attirato l'attenzione della polizia con una serie di episodi sospetti.

Dopo averli narcotizzati, la "Mantide della Brianza" li derubava di denaro e oggetti preziosi. Le indagini, iniziate nell'agosto 2021 dai Carabinieri e coordinate dalla Procura della Brianza, sono scattate a seguito delle denunce di uomini che riferivano di essere stati drogati e derubati. Secondo le indagini, la donna avrebbe contattato le sue vittime su Facebook, convincendole a incontrarla nella sua casa in Brianza. Qui, utilizzando benzodiazepine, narcotizzava gli uomini e li derubava. Il bottino di Morandi comprendeva denaro, gioielli e anelli. Per procurarsi i farmaci narcotici, la donna avrebbe utilizzato ricette false.

Riguardo ai rapporti con le sue vittime, la difesa ha negato qualsiasi legame con la prostituzione, definendo i rapporti semplicemente come amicizie. La donna ha anche ipotizzato che la gelosia delle mogli delle vittime potrebbe essere alla base delle accuse. Una delle prime vittime a denunciare è stato un uomo di 83 anni di Roncello. Il figlio dell'anziano l'ha trovato in uno stato di incoscienza e lo ha portato al Pronto Soccorso, dove l'anziano, al risveglio, si è accorto della scomparsa della sua collana e della fede. Un altro caso riguarda un 71enne di Avellino, che aveva conosciuto la Morandi su Facebook: dopo averle raccontato di voler vendere una collezione di monete d'oro, i due sono incontrati e la donna ha messo in atto il solito rituale.

Tra le vittime di Morandi c'è anche un giovane di 27 anni della Val Badia, poi risultato positivo ai tranquillanti dopo aver accusato un malore alla guida in presenza della donna. Tiziana Morandi continua a negare tutte le accuse, definendo tutto un "grande equivoco". Tuttavia, le prove contro di lei continuano a emergere, dipingendo un quadro inquietante di una donna che ha sfruttato la fiducia e la vulnerabilità delle sue vittime per il proprio guadagno. Tiziana Morandi è stata condannata, in primo grado, a 16 anni e 5 mesi di carcere.

Dove vedere “Un giorno in pretura” (14 giugno)

La terza puntata stagionale di “Un giorno in pretura” va in onda oggi, venerdì 14 giugno 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è visibile anche - in diretta streming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

