Un posto al sole, le anticipazioni dal 16 al 20 ottobre 2023

Anticipazioni Un posto al sole, che succede nelle prossime puntate? Torna la storia rimasta in sospeso di Clara ed Eduardo e quella di Viola sempre più presa da Damiano; al centro delle trame in onda da lunedì 16 a venerdì 20 ottobre 2023 ci sono anche Ida, Marina e Roberto che tentano di arginare Lara, la convivenza tra Giancarlo e Silvia, ma non solo: di seguito tutti i dettagli degli episodi della soap di Rai 3 in onda come sempre alle 20.55 circa.

Ida è accolta da Roberto e Marina ignara che Lara non ha ancora esaurito le sue carte da giocare. La donna, infatti, chiede di poter rivedere Tommy ancora una volta, desiderio che spinge Ferri e Marina a chiedersi quali potrebbero essere le vere intenzioni della donna. Roberto continua a essere terrorizzato dall'idea che Lara possa portargli via Tommaso e Marina non riesce più a sopportare la situazione: si dice, allora, pronta a tutto pur di superarla una volta e per tutte.

Clara non riesce a sottrarsi alla forte ingerenza di Eduardo che, afflitto dal suo rifiuto, scarica la rabbia sui suoi uomini. Viola è sempre più presa da Damiano e vive le giornate con grande confusione. Decide allora di parlare del suo tilt emotivo con Diego, mentre Damiano continua l'operazione segreta nel clan di camorristi. Riuscirà il poliziotto a convincere Eduardo a mettersi dalla sua parte anche provando a ricordargli il valore della loro amicizia?

Guido e Mariella uniscono forze e coraggio per riuscire finalmente a parlare con Bice sul modo discutibile di trattare il figlio che accolgono come ospite in casa. Ma la coppia è raggiunta da un'altra sorpresa inaspettata: il ritorno di Speranza a casa. Per Gerry arriva forse il momento di smettere di mangiare e dedicarsi a un nuovo interesse…

Giancarlo riesce pian pian a conquistare la simpatia di Otello, ma forse è Silvia a dover riconquistare… Mentre Raffaele è in vacanza, le antipatie tra Roberto e Otello potrebbero preparargli un bel guaio al suo ritorno.

Intanto continua la vita sregolata di Nunzio tra uscite, relazioni e straordinari sul lavoro. Come se non bastasse, più tardi ci pensa anche Rossella a caricarlo con un ulteriore lavoro: decidere il menù del matrimonio.