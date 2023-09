Che succede nelle prossime puntate di Un posto al sole? Le anticipazioni sulle storie dei personaggi della soap di Rai3 proseguono a pieno ritmo nella settimana di settembre che va da lunedì 25 a venerdì 29 settembre 2023. La situazione di Marina e Roberto ora alleati contro Lara, Alberto che tenta ancora di corteggiare Diana, Nunzio che non dimentica Rossella sono solo alcune delle vicende trattate nel corso degli episodi quotidiani, in onda come sempre alle 20.50 circa. Di seguito tutti i dettagli.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 25 al 29 settembre 2023

Nunzio è pronto a tutto pur di togliersi dalla mente Rosella, prossima alle nozze con Riccardo. Alberto continua il suo corteggiamento verso Diana che decide di metterlo alla prova per far venire fuori la sua vera natura. Una volta scoperto di essere stato preso in giro, Alberto sfoga tutta la sua frustrazione contro di lei e persino su Clara. Niko cercherà di placarlo, ma senza risultati.

Le ricerche di Ida e Tommaso non portano da nessuna parte, così Roberto si lascia convincere da Marina a denunciare Lara che, intanto, sta battendo una nuova pista che potrebbe finalmente portare al piccolo Tommaso. Alla fine il piccolo Tommy viene trovato sano e salvo, ma dopo aver cacciato per sempre Lara dalla sua vita, Roberto fa i conti con con mamma Ida, di cui Marina non si fida affatto.

Otello e Raffaele sono in disaccordo sulla possibilità di assumere Rosa come portiera temporanea del Palazzo. Dopo aver trovato un compromesso, Raffaele è pronto ad andare a Barcellona passando il testimone a Rosa, entusiasta di essere affidata alla Portineria del Palazzo. A rovinarle il bel momento, tuttavia, è la crescente angoscia per le sorti del suo ex Damiano. Tutto questo la porterà a prendere una decisione inaspettata con importanti conseguenze su Viola

Guido continua a non sopportare la presenza di Bice nella vita di Mariella: lui e la moglie tentano di far riconciliare la donna con il marito.