Anticipazioni Un posto al sole, che succede nelle prossime puntate? La soap di Rai3 torna regolarmente in onda dopo la pausa estiva lunedì 28 agosto 2023. L'appuntamento, come sempre, è alle 20.55 dal lunedì al venerdì, con l'eccezione di una interruzione giovedì 31 agosto, con l'episodio che verrà recuperato venerdì con un doppio imperdibile episodio. Che succede nelle storie dei protagonisti? Roberto avrà davvero messo un punto alla storia travagliata con Marina? Lara potrà finalmente ritenersi al sicuro dallo svelamento della bugia sul figlio Tommaso? Damiano riuscirà a tenere custodito il suo segreto sul patto con Eduardo? Di seguito tutte le anticipazioni.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 28 agosto al 1° settembre 2023

Mentre Roberto si trova in vacanza con Lara e Tommy, Marina si prepara per trasferirsi nella sua villa quando improvvisamente si sente male e viene soccorsa da Raffaele e Ornella. Lara chiede a Roberto di andare a vivere insieme. Dopo il ritorno dalle vacanze in Sicilia, Renato cerca di parlare con Giulia e scopre della sua relazione con Luca. Giulia, dal canto suo, cerca di fare chiarezza sulla sua situazione sentimentale, mentre Michele incoraggia Luca a parlare con Giulia della sua malattia che torna con un nuovo episodio di amnesia.

Rosa desidera ancora mantenere il suo lavoro con la famiglia Poggi: confessa a Clara di aver dichiarato il falso alla polizia, mentre Clara torna a chiarire la sua posizione con Eduardo. Eugenio comunica a Raffaele che le indagini su Sabbiese stanno andando avanti. Intanto per Damiano aumentano le minacce di morte e si avvicina a Eugenio per ottenere informazioni sulle indagini in corso.

La partenza imminente di Raffaele e Ornella per Barcellona si avvicina: la sfida per Raffaele è trovare un sostituto adeguato come portiere durante la sua assenza. Un atto altruistico di Mariella nei confronti di Guido avrà un profondo impatto sulla loro relazione di coppia. Una parola di troppo minaccia la fragile tregua tra Mariella e Serena mettendola in pericolo.