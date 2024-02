Anticipazioni Un posto al sole, che succede nelle prossime puntate? Gli episodi della soap di Rai3 trasmessi da lunedì 4 a venerdì 8 marzo 2024 tornano su Marina e Roberto che continuano a sorvegliare Ida, su Rosa alle prese con decisioni importanti, sulla convivenza di Alberto e Clara, ma non solo. I colpi di scena non mancheranno nelle prossime puntate trasmesse a partire, come sempre, dalle 20.55 e su cui di seguito sono riportati tutti i dettagli.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 4 all'8 marzo 2024

Marina continua a ripensare alla "maternità tardiva", mentre Ida riceve una telefonata inaspettata che l’avvisa della salute in peggioramento del padre. Sebbene anche stavolta Diego provi a starle accanto, Ida alza subito un muro mantenendo le distanze. Roberto e Marina continuano a vigilare sulla ragazza che decide di non lasciarsi andare nei confronti di Diego.

Dopo l’incontro inaspettato, la vacanza di Niko e la sua famiglia prosegue con diversi cambi di programma. Ma a Napoli Manuela fa sempre più fatica a contenere la sua gelosia per il ragazzo. E anche il figlio Jimmy non resta indifferente davanti al nuovo comportamento del padre

Rosa è pronta a dare una svolta alla propria vita, prendendo quindi una decisione davvero inaspettata. Intanto tra Luca e Manuel nasce un bel rapporto di amicizia e complicità. Filippo e Serena discutono sul modo migliore per affrontare lo sconforto che sta attraversando la figlia Irene. I due, tuttavia, continuano ad avere opinioni diverse a riguardo. Alla fine decidono di rivolgersi a uno psicologo.

Ha inizio la convivenza tra Alberto e Clara che rischia di far ricadere la ragazza nelle vecchie dipendenze che un tempo la legavano all’uomo. Eduardo, intanto, è ignaro del suo trasferimento, per questo prova a ricontattarla tramite sua sorella Rosa. Mariella è decisa a vendicarsi di Guido per la sua eccessiva pigrizia in casa e continua ad uscire tutte le sere insieme a Bice. Rossella si trova all’improvviso a soccorrere qualcuno che non si sarebbe mai aspettata.