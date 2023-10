Anticipazioni Un posto al sole, che succede nelle prossime puntate? Lara sfiancata dalla lotta con Marina, Diana che offre un aiuto importante a Nunzio, Michele che avverta una certa tensione lavorativa con Filippo sono alcuni dei personaggi che gli episodi della soap di Rai 3 affronteranno nella settimana che va da lunedì 9 a venerdì 13 ottobre 2023. Di seguito tutti i dettagli su quanto andrà in onda, come sempre, alle 20.55 circa su Rai3.

Un posto al sole, le anticipazioni dal 9 al 13 ottobre 2023

Lara reagisce male dopo aver perso la sua battaglia personale con Marina. Ferri non le appartiene più e tale consapevolezza la induce a un gesto sorprendente prima di tentare la fuga: dire tutta la verità su Tommaso. Tra Marina e Ida, intanto, cresce l'intesa dopo che quest'ultima le ha salvato la vita.

Viola e Damiano si rivedono per la prima volta dopo essere andati a letto insieme. Adesso un incontro chiarificatore potrebbe avere due risultati: o farli allontanare o farli avvicinare per sempre.

Silvia riflette sulla novità che le ha riferito Giancarlo e iniziano una convivenza con Otello che non si rivela facile. Mariella e Guido le sono accanto. Bice si reca al nuovo colloquio con Alberto in merito alla causa di separazione, mentre Guido incontra di nuovo Gerry che capisce quanto riversi il proprio malessere nel cibo, provando ancora a entrare in confidenza con il ragazzo.

Michele decide di dedicare la sua trasmissione in radio a un tema scottante e di attualità. La questione comporta dei contrasti con Filippo. Trovandosi davanti a una seria difficoltà, Nunzio riesce a dare una mano a Michele. Diana si mette sulle tracce di Nunzio pronta a restituirgli una piccola parte del prestito ricevuto da Michele. Le cose, tuttavia, potrebbero prendere una svolta del tutto inaspettata.

Jimmy chiede al padre di trascorrere più tempo con Micaela. Dopo un piccolo incidente, il bambino si confronta per la prima volta con la malattia della cagnolina Bricca. Giulia, intanto, intravede per la prima volta in Luca qualcosa che lo tormenta parecchio.