Un professore 2, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Oggi, 23 novembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, riparte la serie televisiva "Un professore", attesa al varco dopo il buon riscontro della prima stagione. Interpretata da Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi, la serie segue il protagonista, Dante Balestra, alle prese con un nuovo anno scolastico: nuovi studenti si mescolano a volti già noti. E mentre la sua relazione con Anita prosegue in segreto, dilemmi e intoppi tornano dal passato.

Un professore 2 – Anticipazioni prima puntata

Il primo episodio della seconda stagione di "Un professore" ha come titolo "Eraclito: tutto scorre". La data è quella del primo giorno di scuola e si respira il clima del rientro. A inizio puntata ritroviamo Anita e Dante svegliarsi insieme (per adesso la loro relazione è top secret). L'uomo riceve una telefonata da Mimmo, che gli comunica, dal carcere, di essere in semilibertà e pronto per fare l'aiuto bibliotecario a scuola. Dante arriva nella sua Quarta B e fa la conoscenza dei nuovi alunni: il calciatore di origini africane Rayan e la polacca Nina, fin dal principio adocchiata da Manuel. Quest'ultimo e Anita vengono intanto sfrattati dal padrone di casa: i Balestra offrono la loro ospitalità. Simone e Manuel potrebbero presto scoprire la relazione tra i loro genitori. Nel frattempo Anita incontra una sua vecchia conoscenza: Nicola Brandi. Qualcosa ancora unisce i due.

Il titolo del secondo episodio della serata è "Bergson: il tempo". Manuel e Nina interagiscono e sembrano andare d'accordo, mentre Mimmo, da poco uscito dal carcere, conosce Simone. Anita incontra Nicola e fa la conoscenza di sua figlia Viola, sfortunatamente costretta in sedia a rotelle e restìa dal recarsi a scuola: la donna prova a donarle coraggio e le parla di Dante Balestra, un professore capace di aiutare i ragazzi in difficoltà. Successivamente Simone viene aggredito da Ernesto: Mimmo interviene prontamente, ma successivamente il ragazzo violento finisce in coma. Mentre Viola rifiuta l'aiuto di Dante, quest'ultimo ha un malore: mentre alcune analisi che lo riguardano producono valori irregolari, Floriana fa il suo ritorno dalla Scozia.

"Un professore" è una serie televisiva basata sul prodotto originale "Merlí"; scritta da Héctor Lozano e coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, è diretta da Alessandro Casale. Questa seconda stagione è formata da un totale di sei puntate, in onda in altrettante prime serate tv.

Dove vedere Un professore 2 in tv e in streaming (dal 23 novembre 2023)

La prima puntata della seconda stagione di "Un professore" va onda in prima tv oggi, 23 novembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1; ed è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

