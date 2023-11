Un professore 2, stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Nuovo appuntamento con la seconda stagione di "Un professore", la serie che vede Alessandro Gassmann nel ruolo di un docente di filosofia. Nei due episodi in onda oggi, 30 novembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, mentre Dante si trova a condividere il tetto con Anita e Floriana, Simone viene interrogato circa l'aggressione subìta da Ernesto: la verità viene pian piano a galla.

Un professore 2 – Anticipazioni seconda puntata

Il primo episodio della serata è "Esistenza autentica secondo Heidegger". Floriana, Anita e Dante si ritrovano a condividere l'abitazione, e con questa le piccole e grandi sfide quotidiane, ma anche gli imbarazzi di questa nuova dimensione domestica. Viola decide di iscriversi al liceo Leonardo Da Vinci, accettando il desiderio di intraprendere un nuovo percorso educativo; una scelta, questa, che ha preso forma dopo i confronti con Dante, che le hanno ispirato delle interessanti riflessioni. Nel frattempo, Simone è chiamato in presidenza e sottoposto a un interrogatorio in relazione al ferimento di Ernesto: le testimonianze dei suoi amici suggeriscono uno scontro avvenuto in palestra poco prima dell'incidente. Mentre Dante visita Ernesto in ospedale, si imbatte in un'amica medico, con la quale condivide i risultati delle analisi e viene consigliato di sottoporsi a una TAC per approfondimenti ulteriori.

Il titolo del secondo episodio della serata è "La bellezza secondo Davide Hume". Tra Viola e Rayan si sviluppa una connessione più profonda di una semplice amicizia. Tuttavia, durante una festa, Viola si sente in competizione e decide il giorno successivo di non tornare a scuola. Simone, intanto, è stato sospeso per dieci giorni da scuola, e confessa a Dante la verità sull'aggressione a Ernesto e il coinvolgimento di Mimmo. L'attrazione tra Manuel e Nina cresce, portando a una confessione importante: Nina rivela di avere una figlia, portata via dai servizi sociali e affidata a un'altra famiglia. Luna riceve messaggi anonimi espliciti da un ammiratore segreto. Nel frattempo, la salute di Dante si deteriora, costringendolo a ulteriori accertamenti medici. Nicola visita Dante per chiedergli di convincere Viola a ritornare a scuola e, casualmente, incontra Manuel, generando sospetti che lo portano a confrontarsi con Anita. Intanto Mimmo riceve un delicato incarico da un certo Molosso, suo compagno di cella.

"Un professore" è una serie televisiva basata sul prodotto originale "Merlí"; scritta da Héctor Lozano e coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, è diretta da Alessandro Casale. La seconda stagione è composta da un totale di sei puntate, in onda in altrettante prime serate tv.

Dove vedere Un professore 2 in tv e in streaming (dal 30 novembre 2023)

La seconda puntata della seconda stagione di "Un professore" va onda in prima tv oggi, 30 novembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1; ed è visibile anche, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

