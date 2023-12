Un professore 2, stasera in tv la quinta puntata: le anticipazioni

Una settimana straordinaria per la seconda stagione di "Un professore", che dopo la puntata di martedì 12 torna oggi, giovedì 14 dicembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, con due nuovi episodi. Siamo giunti al penultimo appuntamento dell'anno con la serie interpretata da Alessandro Gassmann: scopriamo quali sono i punti salienti della serata.

Un professore 2 – Anticipazioni quinta puntata

Nel primo episodio della serata, dal titolo "Leibniz - Rimorsi e Rimpianti", la trama si dipana attraverso una serie di eventi. Nina, desiderosa di riottenere la custodia di sua figlia, chiede l'aiuto di Dante; quest'ultimo riceve inoltre la visita di Nicola, che vorrebbe per convincere Viola ad una visita medica con un rinomato chirurgo che potrebbe offrire una soluzione al suo problema. Durante un pranzo tra Nicola, Anita, Manuel e Viola, gli attriti nella nuova famiglia allargata emergono in tutta la loro intensità. Nina invita Manuel a conoscere Lilli, ma un imprevisto incidente coinvolge i tre. Nel frattempo, Simone e Mimmo, coinvolti in faccende losche per conto di Molosso, si avvicinano sempre di più. Mimmo, tormentato dai propositi criminali di Molosso, decide di confidare tutto ad un angosciato Simone, che a sua volta racconta tutto a Dante. Quest'ultimo, decidendo di agire, si rivolge al suo amico poliziotto, il "Pantera", che potrebbe aiutarlo a risolvere la difficile situazione.

Il secondo episodio della serata (e decimo stagionale) ha come titolo "Orazio - Carpe Diem". Dopo l'incidente, gli assistenti sociali privano Nina della possibilità di vedere la bambina, spingendo la ragazza a ideare un piano per fuggire con Lilli e Manuel. Dante introduce Mimmo al suo vecchio amico, soprannominato "Pantera", un poliziotto dell'anticrimine che propone al ragazzo di collaborare con la polizia per contrastare i loschi piani di Molosso.

Il professore è costretto a svelare a Simone, mentre Viola confida a Rayan il responso del chirurgo che l'ha visitata. Nel contempo, emerge una nuova dinamica tra Anita e Nicola, con l'antica intesa tra i due che sembra ritornare in primo piano. Questo elemento potrebbe avere conseguenze significative sulla relazione di Anita con Dante, aggiungendo ulteriori complicazioni alla trama.

"Un professore" è una serie televisiva basata sul prodotto originale "Merlí"; scritta da Héctor Lozano e coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, è diretta da Alessandro Casale. La seconda stagione è composta da un totale di sei puntate, in onda in altrettante prime serate tv.

Dove vedere Un professore 2 in tv e in streaming (14 dicembre 2023)

La quinta puntata della seconda stagione di "Un professore" va onda in prima tv oggi, 14 dicembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Le puntate della serie sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV