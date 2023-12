Un professore 2, stasera in tv l'ultima puntata: le anticipazioni

Si conclude oggi, giovedì 21 dicembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, la seconda stagione della serie televisiva "Un professore", interpretata, tra gli altri, da Alessandro Gassmann, Claudia Pandolfi e Nicolas Maupas. Il protagonista, Dante Balestra si divide tra intoppi sentimentali, problemi di salute, e aiuti a persone a lui care.

Un professore 2 – Anticipazioni ultima puntata

Il primo episodio della serata ha come titolo "Sartre: La libertà di scelta". Il rapporto tra Viola e Rayan continua positivamente, gettando radici sempre più profonde nella felicità reciproca. Dante, nel frattempo, è alle prese con una difficile battaglia contro la sua malattia e si trova costretto a prendere decisioni cruciali in merito al suo stato di salute. Inaspettatamente, l'assistente sociale consegna a Dante e alla preside Smeriglio notizie preoccupanti: la piccola Lilli è stata oggetto di un rapimento. Mimmo, guidato dal professore, decide di collaborare con le forze dell'ordine per assicurare giustizia contro Molosso e il suo gruppo. Intanto, Manuel presta supporto a Nina durante la sua fuga, convincendola a nascondersi nella villa insieme alla figlia Lilli. Quando Dante scopre la presenza della bambina nella sua casa, esige che Nina la riporti immediatamente agli assistenti sociali. Una possibile denuncia da parte della famiglia affidataria rischia di complicare ulteriormente la situazione di Nina.

Il secondo episodio della serata - e dodicesimo e conclusivo della stagione, è intitolato "Epicuro: tra vita e morte". Grazie all'assistenza di Nicola, i genitori adottivi di Lilli decidono di non sporgere denuncia, garantendo così la salvezza di Nina. Dante e Anita sono finalmente costretti ad affrontare la verità nei loro sentimenti: la donna confessa al professore di averlo tradito con Nicola, mentre lui rivela ad Anita il suo tradimento con Floriana. Dante, nonostante i suoi problemi di salute, decide di portare la sua classe a tenere lezione davanti all'ospedale, ma i suoi problemi di salute lo colgono di sorpresa, e deve essere sottoposto a un'operazione d'urgenza. Mimmo, seguendo il piano concordato con Pantera, informa Simone del suo inserimento imminente in un programma di protezione testimoni. Nicola assiste Nina nella ricerca di un lavoro, un primo passo fondamentale per riottenere l'affidamento di sua figlia. Poi, Nicola annuncia a Manuel e Anita che sarà costretto a trasferirsi a Tokyo. Questo evento crea una nuova opportunità per Anita e Dante di riavvicinarsi.

"Un professore" è una serie televisiva basata sul prodotto originale "Merlí"; scritta da Héctor Lozano e coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, è diretta da Alessandro Casale. La seconda stagione è composta da un totale di sei puntate, in onda in altrettante prime serate tv.

Dove vedere Un professore 2 in tv e in streaming (21 dicembre 2023)

La sesta e ultima puntata della seconda stagione di "Un professore" va onda in prima tv oggi, 14 dicembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Le puntate della serie sono inoltre visibili - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Stasera e domani in TV