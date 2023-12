Un professore 2, stasera in tv la quarta puntata: le anticipazioni

Nuovo appuntamento con la seconda stagione di "Un professore", la serie tv con Alessandro Gassmann in onda oggi, martedì 12 dicembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, con due nuovi episodi. Anita prende una decisione inaspettata: quella di lasciare la villa. Intanto Viola fa una confessione di cruciale importanza a Manuel.

Un professore 2 – Anticipazioni quarta puntata

Nel primo episodio della serata (e settimo stagionale), dal titolo "Freud: Le figure paterna", Anita si trova a dover compiere una decisione molto importante e non semplice. La sua vita nella villa non le offre più il conforto desiderato. Con un groppo al cuore, e a seguito della complessa situazione con suo figlio e del netto distacco che percepisce da Dante, prende la dolorosa scelta di abbandonare la dimora. Nel contempo, Manuel rivela a Viola un segreto cruciale: lui è suo fratello. La reazione della ragazza è tutt'altro che scontata, manifestando un profondo disappunto di fronte a questa sconvolgente verità.

Nel successivo episodio, lottavo stagionale, dal titolo "Kirkegaard: All'interno di questo luogo", Molosso, carcerato, svela il tradimento coniugale subito da sua moglie. Rivolgendosi a Mimmo, gli chiede di rivelargli l'identità dell'uomo che è andato a letto con sua moglie. Intanto, Luna, convinta che il suo ammiratore segreto sia Rayan, decide di approfondire la questione con un bacio. Tuttavia, questo gesto provoca non solo l'indignazione di Viola ma anche una scintilla di gelosia da parte di quest'ultima. Su altri fronti, Floriana e Virginia, preoccupate per la salute di Dante, si ritrovano a discutere delle sue condizioni. Mimmo e Simone, in un momento di intima vicinanza, finiscono sotto lo sguardo sorpreso di Ferro: quale sarà la sua reazione?

"Un professore" è una serie televisiva basata sul prodotto originale "Merlí"; scritta da Héctor Lozano e coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, è diretta da Alessandro Casale. La seconda stagione è composta da un totale di sei puntate, in onda in altrettante prime serate tv.

Dove vedere Un professore 2 in tv e in streaming (12 dicembre 2023)

La quarta puntata della seconda stagione di "Un professore" va onda in prima tv oggi, 12 dicembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1. Le puntate della serie sono visibili anche, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

