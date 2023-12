Un professore 2, stasera in tv la terza puntata: le anticipazioni

Terzo appuntamento con la seconda stagione di "Un professore", in onda oggi, 5 dicembre 2023, dalle 21.25 su Rai 1, con due nuovi episodi. Sono diverse le rivelazioni, le sorprese e le emozioni che emergono dalle vicende dei vari personaggi mentre il protagonista, Dante, è in attesa di importanti risposte inerenti ai suoi problemi di salute. Nel cast della serie troviamo Alessandro Gassman, Claudia Pandolfi, Damiano Gavino e Nicolas Maupas.

Un professore 2 – Anticipazioni terza puntata

Nel primo episodio della serata, intitolato "Montaigne: Chi siamo", Mimmo, incaricato di gestire alcune questioni per conto di Molosso, si trova coinvolto in una situazione complicata. La tensione si accentua quando Manuel, spaventato dalla rivelazione di Nina sulla figlia portata via dai servizi sociali e affidata a un'altra famiglia, inizia ad evitarla. Rattristata da questa reazione, Nina si confida con Dante, rivelando la verità sulla sua bambina. Nel frattempo, Nicola ottiene la conferma dei suoi sospetti, mentre Dante si impegna a convincere l'assistente sociale a rivalutare il caso di Nina e della piccola Lilli. Ernesto, appena risvegliato dal coma, sorprende tutti dichiarando che Simone non è stato l'aggressore. Questa rivelazione permette a Ernesto di fare finalmente ritorno a scuola. Parallelamente, Anita decide di raccontare a Dante la verità su Nicola, mentre quest'ultimo trova conferma dei suoi sospetti.

Nel secondo episodio della serata (e sesto stagionale), dal titolo "Thoreau: Un pianeta da salvare", Dante, ispirato da un'anomala ondata di calore, decide di condurre una lezione incentrata sul filosofo americano Henry David Thoreau, sfidando i suoi studenti a perseguire uno stile di vita più sostenibile. Nel frattempo, Luna, spinta dall'insistente ammiratore anonimo, si lascia andare inviando foto audaci. Un momento toccante arriva quando Nina riceve la notizia dall'assistente sociale di poter finalmente rivedere Lilli, la sua figlia. Intanto, Manuel, scoprendo accidentalmente la verità su Nicola, si infuria e affronta Anita, generando una frattura irreparabile nel loro rapporto madre-figlio. Mentre Rayan e Viola si lasciano trasportare da un bacio appassionato, Nina e Manuel si abbandonano all'amore. Infine, Dante riceve una tanto attesa diagnosi per i suoi problemi di salute, lasciando tutti con la domanda su come affronterà la situazione.

"Un professore" è una serie televisiva basata sul prodotto originale "Merlí"; scritta da Héctor Lozano e coprodotta da Rai Fiction e Banijay Studios Italy, è diretta da Alessandro Casale. La seconda stagione è composta da un totale di sei puntate, in onda in altrettante prime serate tv.

Dove vedere Un professore 2 in tv e in streaming (5 dicembre 2023)

La terza puntata della seconda stagione di "Un professore" va onda in prima tv oggi, 5 dicembre 2023, a partire dalle 21.25 su Rai 1; ed è inoltre visibile, in live streaming e on demand, sulla piattaforma RaiPlay.

