Un sogno per papà, il film stasera in tv: trama e cast

Distribuito nelle sale italiane il 5 dicembre 2019, il film francese "Un sogno per papà" (in originale: "Fourmi") va in onda oggi, 10 luglio 2024, dalle 21.20 su Rai 3. Per consolare il padre in preda alla disperazione, il giovane Théo inventa un castello di bugie circa una sua presunta carriera presso una celebre squadra di calcio inglese.

Un sogno per papà, trama e cast del film

Théo è un ragazzo di 12 anni che sembra destinato a un futuro promettente nel mondo del calcio. Figlio di genitori divorziati, vive con la madre, mentre il padre ha perso ogni speranza di ricostruirsi una vita. È proprio Théo che cerca di risollevare il morale del padre, facendo tutto il possibile per tirarlo fuori dall'apatia e dalla deriva verso l'alcolismo. Il giovane Théo sa quanto sia importante per il padre ritrovare un motivo per vivere, e quindi si impegna nel calcio: un giorno viene notato da un selezionatore dell' Arsenal, un'opportunità che sembra la svolta tanto attesa. Théo è convinto che questa occasione possa finalmente ridare al padre la motivazione e la gioia perdute. Ma la realtà si rivela ben diversa: Théo non supera il test di qualificazione a causa della sua statura troppo bassa, motivo per cui è stato soprannominato "Formica". La delusione è immensa, ma Théo non trova il coraggio di confessare il fallimento al padre. Decide quindi di nascondere la verità e si inventa una storia di successo. Questo iniziale piccolo inganno si trasforma presto in una menzogna sempre più grande e difficile da gestire. Théo deve costantemente inventare nuove bugie per sostenere la sua storia, entrando in un vortice di complicazionisituazioni imbarazzanti e talvolta divertenti. Ma fino a quando reggerà il grande inganno?

Il percorso di crescita di Théo passa attraverso il tema della pressione che i giovani possono sentire per soddisfare le aspettative degli adulti. La morale sembra dirci che la vera forza non sta nel nascondere i propri fallimenti, ma nel trovare il coraggio di affrontarli apertamente, aiutando così - nel caso del protagonista - anche suo padre a ritrovare la speranza e a ricostruire la propria vita.

Ddiretto da Julien Rappeneau, il film ha un cast così composto (attori e rispettivi ruoli):

Maleaume Paquin (Théo)

François Damiens (Laurent)

André Dussollier (Claude)

Ludivine Sagnier (Chloé)

Laetitia Dosch (Sarah)

Sébastien Chassagne (Antoine)

Didier Brice (Banal)

Cassiopée Mayance (Romane)

Pierre Gommé (Max)

Dove vederlo questa sera in tv e in streaming

Il film "Un sogno per papà" va in onda oggi, 11 luglio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 3; ed è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in diretta streaming che on demand.

