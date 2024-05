"Una famiglia vincente - King Richard", stasera in tv il film con Will Smith: trama e cast

Oggi, 8 maggio 2024, Canale 5 trasmette dalle 21.25 il film "Una famiglia vincente - King Richard", vera storia di Richard Williams, padre e allenatore delle sorelle tenniste Venus e Serena Williams, interpretato da un Will Smith poi premiato per questo ruolo con l'Oscar come migliore attore protagonista. Da segnalare che nel corso degli ultimi tempi l'interesse degli italiani per il tennis sembra essere rinato: mentre il nostro Jannik Sinner scala il ranking mondiale, nelle sale "Challengers" di Luca Guadagnino ottiene un ottimo successo.

"Una famiglia vincente - King Richard": trama e curiosità

Il film racconta la storia di Richard Williams, un uomo che vive a Compton (California) con sua moglie Oracene Price e le loro figlie, tra cui le future campionesse di tennis Venus e Serena. Richard ha un sogno ambizioso: trasformare le sue figlie in tenniste professioniste. Nonostante problemi di carattere economico e sociale, Richard e Oracene lavorano duramente per allenare le ragazze. La narrazione segue il percorso delle ragazze nel mondo del tennis, con Richard che cerca l'opportunità giusta per farle emergere. Dopo un incontro con l'allenatore Paul Cohen, Venus ottiene lezioni di allenamento gratuite, mentre Serena continua ad allenarsi con la madre. Le ragazze si distinguono nei tornei giovanili, ma incontrano anche discriminazioni razziali e sociali nel mondo del tennis. Richard si scontra con agenti sportivi e allenatori mentre cerca di proteggere le figlie dall'eccessiva commercializzazione e dall'opportunismo e decide di ritirarle dal circuito giovanile per garantire loro un'infanzia equilibrata. Successivamente la famiglia Williams si trasferisce in Florida in modo da offrire alle future campionesse l'opportunità di allenarsi con Rick Macci. La scalata per le vette del tennis mondiale è appena cominciata.

Distribuito nelle sale cinematografiche statunitensi a partire nel novembre 2021 e in quelle italiane dal 13 gennaio 2022, "Una famiglia vincente - King Richard" è diretto da Reinaldo Marcus Green e racconta la vera storia di Richard Williams, padre e allenatore delle sorelle tenniste Venus e Serena Williams, concentrandosi sul periodo che precede i trionfi delle due grandi campionesse. La pellicola affronta i temi dell'ambizione, del sacrificio, della discriminazione e della famiglia, restituendo uno sguardo approfondito - pur romanzato rispetto alla realtà - sulla determinazione e sulle sfide che hanno caratterizzato il percorso verso il successo di Venus e Serena Williams. Il film è valso il premio Oscar a Will Smith come miglior attore protagonista dell'anno.

Cast e personaggi

Il cast del film è così composto (attori e rispettivi ruoli):

Will Smith (Richard Williams)

Aunjanue Ellis (Oracene "Brandi" Williams)

Saniyya Sidney (Venus Williams)

Demi Singleton (Serena Williams)

Tony Goldwyn (Paul Cohen)

Jon Bernthal (Rick Macci)

Andy Bean (Laird Stabler)

Kevin Dunn (Vic Braden)

Dylan McDermott (George MacArthur)

Mikayla LaShae Bartholomew (Tunde Price)

Danielle Lawson (Isha Price)

Layla Crawford (Lyndrea Price)

Rich Sommer (Patrick Dougherty)

Dove vedere “Una famiglia vincente - King Richard” in tv e in streaming

Il film “Una famiglia vincente - King Richard" va in onda oggi, mercoledì 8 maggio 2024, a partire dalle 21.30 su Canale 5. Il lungometraggio è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma Mediaset Infinity.

Stasera e domani in TV