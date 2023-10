"Una giornata particolare", Aldo Cazzullo torna a raccontare la storia del Paese

Dall’ 11 ottobre torna su La7 “Una giornata particolare”, la seconda stagione del programma condotto da Aldo Cazzullo in onda ogni mercoledì in prima serata – alle 21:15. Otto appuntamenti nei quali la storia si intreccia con la cronaca, l’arte e la cultura in appassionanti racconti che ci portano fino ai nostri giorni. Otto serate per conoscere e interpretare gli avvenimenti accaduti in grandi “giornate particolari” per riscoprire i passaggi cruciali ma anche i protagonisti e le protagoniste che hanno contribuito a cambiare la storia del nostro Paese.

Si parte con "Mussolini - La morte del duce". Tuttu gli ospiti

Si parte con Mussolini – La Morte del Duce nella quale verranno ripercorse le vicende che hanno portato alla fine di Mussolini nella sua giornata più drammatica e costellata di misteri mai chiariti. Un viaggio nell’Italia in guerra alla ricerca di tutte le grandi questioni che il Duce ha trascinato con sé, le teorie alternative sulla sua uccisione e l’affare dell’oro di Dongo, il tesoro confiscato ai fascisti e poi misteriosamente scomparso. Ospiti della puntata saranno gli storici Amedeo Osti Guerrazzi e Simona Colarizi, il tennista Adriano Panatta, la giornalista e scrittrice Mirella Serri e la partigiana Sandra Gilardelli.

Le prossime puntate

Si prosegue poi ogni mercoledì. Ecco i titoli delle puntate successive: “Cristoforo Colombo – La scoperta dell’America”, “Caporetto – la disfatta e la rinascita”, “Dante – Una giornata all’inferno” e poi ancora, “L’Imperatore Costantino - la battaglia di Ponte Milvio”, “Garibaldi - la spedizione dei Mille”, “I Medici - la Congiura dei Pazzi” e “Via Rasella l’attacco e le Fosse Ardeatine”.

Tante anche le figure femminili tratteggiate nel corso delle puntate. Donne che hanno avuto un ruolo primario negli avvenimenti trattati e senza le quali il corso della storia avrebbe forse preso un’altra piega.

Isabella di Castiglia la Regina che accettò di finanziare la spedizione di Colombo e gli concesse le Caravelle per la sua impresa, l’Imperatrice Sissi assassinata da un anarchico italiano, fatto da cui iniziò l’odio del consorte Francesco Giuseppe per l’Italia. Donne celebri come Beatrice la musa di Dante, avventuriere come Anita Garibaldi combattente rivoluzionaria al fianco dell’Eroe dei due mondi; determinanti come Elena la madre dell’imperatore Costantino che ben prima del figlio si convertì al Cristianesimo e con la sua scelta contribuì a cambiare i destini del nostro mondo; di potere come Caterina de’ Medici la Regina Madre consorte di Francia che ebbe enorme influenza nella vita politica del suo tempo; tenaci come Claretta Petacci al fianco del Duce fino alla morte di entrambi. Storie al femminile come quelle delle tante donne italiane che durante la Prima Guerra Mondiale (e la disfatta di Caporetto) continuarono a mandare avanti il Paese, fino alla partigiana Carla Capponi e il suo ruolo da protagonista nella resistenza e nell’attacco ai Nazisti in via Rasella a Roma.

In questo format originale La7 (prodotto da Stand By Me), Aldo Cazzullo veste i suoi panni di cronista e divulgatore d’eccezione, accompagnato da Claudia Benassi e Raffaele di Placido i suoi due “inviati nella storia”. Simbolici e meravigliosi anche i luoghi nei quali sono ambientate le varie puntate: l’Isola di Caprera per Garibaldi, la Roma di Costantino e Massenzio, la Firenze di Dante e dei Medici, il Carso e le Alpi della Prima Guerra Mondiale, fino ad arrivare in Spagna per raccontare il giorno della partenza di Cristoforo Colombo per l’America.