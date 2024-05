Una Nessuna Centomila, il dream team delle “cinque amiche” scatena l’Arena e i social

Emma, Francesca Michielin, Noemi, Alessandra Amoroso, Annalisa: tutte insieme, queste stelle brillanti della musica italiana salgono sul palco di Una Nessuna Centomila e fanno cantare e ballare tutta l’Arena di Verona con un grande classico tutto grinte ed energia.

Il brano è lo stupendo Nessun Dolore, originariamente cantato da Lucio Battista e di cui anche Giorgia ha proposto qualche anno fa una potente versione. E a proposito di potenza, le cinque grandi interpreti che vediamo sul palco in occasione del concerto-evento per raccogliere fondi e sensibilizzare sul tema delle varie forme di violenza di genere, non sono davvero seconde a nessuno, tanto che tutta la loro energia emana sul palco, passa al pubblico sugli spalti e scatena, come una scossa elettrica il pubblico dei social, felice di poter assistere a un’esibizione corale che riunisce tante artiste, tra le più popolari del momento e inonda di commenti entusiasti twitter.

C’è da dire però che di straordinarie esibizioni, duetti, terzetti, cori, ne stiamo vedendo veramente una dopo l’altra, in una serata che sta regalando un tasso di spettacolo e intrattenimento musicale veramente molto altro. Non si fa in tempo a prendere fiato dall’esibizione di Emma, Francesca Michielin, Noemi, Alessandra Amoroso, Annalisa che arriva subito un altro momento davvero straordinario, con BigMama, Giuliano Sangiorgi e Noemi che cantano insieme Io che amo solo te di Sergio Endrigo, pura magia.

Non solo musica però, perché per raccontare cosa è la violenza di genere, le dinamiche di una relazione tossica, l’inferno che può scatenare, e in particolare l’orrore della violenza digitale, salgono sul palco di questa serata speciale e preziosa anche due attori: Massimiliano Caiazzo e Anna Foglietta, molto vicina alla Fondazione che organizza la kermesse e che finisce la sua esibizione visibilmente emozionata. Come emozionato e colpito è tutto il pubblico, mentre l’attrice racconta che la rappresentazione che hanno visto gli spettatori è purtroppo una versione molto edulcorata della realtà che è infinitamente più feroce.