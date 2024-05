Una Nessuna Centomila: Emma e Achille Lauro infiammano il palco, la camicia “parlante” di Tananai

Un obiettivo comune e tanti artisti talentuosi che si prestano a esibizioni inedite di brani amatissimi, regalano duetti inaspettati, armonie sorprendenti e tante emozioni. La serata di Una Nessuna Centomila in onda mercoledì 8 maggio su Rai Uno ha garantito tre ore di grande spettacolo ed è stata commentatissima e seguitissima anche sui social. Tra i tanti momenti che hanno infiammato il pubblico che seguiva il programma online c’è stato l’inedito duetto di Emma e Achille Lauro che hanno cantato insieme 16 marzo, uno dei brani più conosciuti del cantante romano, a cui la potenza della voce di Emma Marrone ha regalato decisamente una marcia in più. L’esibizione ha anche mostrato un’inaspettata complicità scenica tra i due che si è riversata in una esibizione molto apprezzata e che si conclude con un bacio tra i due.

Poco prima Emma era stata protagonista di un altro duetto, nel segno del rock, con uno scatenato Piero Pelù sul brano Regina di Cuori. Altre atmosfere, ma sempre grande musica e grande spettacolo, l’ha offerto il duetto su Nessun grado di separazione composto da Francesca Michielin e Brunori Sas e una specialissima versione di Due che Elodie ha condiviso con la “padrona di casa” Fiorella Mannoia.

Al termine della sua Veleno invece, Tanai viene raggiunto sul palco dalla Mannoia che gli restituisce la camicia che lui portava alla Festa della Taranta, decorata con una enorme scritta: “Adesso Basta! Nessun altra”, riferita a una vittima di femminicidio. Un messaggio che, riconsegnando la camicia, la cantautrice ribadisce, insieme a ricordare il numero per donare: 45580 e aiutare il prezioso lavoro dei Centri Anti Violenza. Questa bella serata si chiude poi con il gran finale lanciato da Caterina Caselli che ha dato il là, per l’avvio della versione corale di Nessuno mi può giudicare con tutti gli artisti sul palco.

Una kermesse che si chiude anche tra i commenti entusiasti del pubblico che ha potuto seguire questa serata sui social: “LA MUSICA SARÀ SEMPRE LA COSA PIÙ BELLA DEL MONDO. Grazie a tutti gli artisti che hanno reso questa serata magica, siete delle belle anime. GRAZIE” scrive un utente, e un altro: “Mi viene solo da pensare: Quanto è bella la musica italiana”. Infine, c’è chi osserva: “È proprio un peccato buttare nella mischia #UnaNessunaCentomila al mercoledì. Ma che serata è? Meritava di meglio”