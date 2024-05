Una Nessuna Centomila, il messaggio a Ornella Vanoni costretta a riposo: “Nessuno come te“

Una grande partenza per il concerto-evento a sostegno dei Centri Anti Violenza di tutta Italia, Una Nessuna Centomila, la sintesi televisive delle due serate della kermesse, in onda mercoledì 8 maggio su Rai Uno, parte con la padrona di casa, Fiorella Mannoia, presidente onoraria della fondazione che organizza le serate e la sua Mariposa. Poi subito un duetto stellare: “Questo pezzo è veramente un capolavoro, ci tenevo a dirlo, è grandissimo”, a dirlo è Elodie riferita al brano che ha appena eseguito. La cantante romana è stata protagonista di un duetto, su Tango, dolce e appassionato con il collega Tananai che è stato pura magia.

Dopo questo momento così intimo e complice, le emozioni continuano ma cambiano totalmente di colore, con Giuliano Sangiorgi che rinuncia al palco per arrampicarsi sugli spalti millenari dell’arena di Verona e urlare il suo “Meraviglioso” direttamente tra il pubblico che, ovviamente, apprezza moltissimo.

Si prosegue poi con un bell’omaggio sentito a Ornella Vanoni che era attesa anche lei per l’evento a sostegno dei Centri Anti Violenza, ma ha dovuto dare forfait all’ultimo momento, rammiracandosi e inviando le scuse al pubblico anche via Instagram, spiegando, nel suo modo unico che, se avesse partecipato, avrebbe addirittura rischiato di morire. Insomma, la volontà c’era ma il riposo era necessario. La cantante novantenne era infatti reduce da un doppio concerto dal vivo a Milano e le forze non le hanno consentito di essere all’Arena con gli altri artisti solo pochi giorni dopo. Ma l’abbraccio del pubblico e dei colleghi è arrivato comunque alla cantante grazie a una bellissima versione della sua L’Appuntamento eseguita in splendido duetto da Mahmood e Fiorella Mannoia, che appena si ferma la musica si rivolge direttamente alla collega dicendo:“Ornella, nessuno la canta come te!”

Subito dopo a scatenare l’Arena è Annalisa con il suo ultimo super tormentone Sinceramente. La serata quindi parte davvero con una serie di stelle luminosissime e promette molto bene.