Una Nessuna Centomila: scaletta e cantanti dell'evento stasera in tv

Stasera in tv "Una Nessuna Centomila In Arena", l'evento musicale dove le voci più grandi della musica italiana si uniscono in duetti inediti e performance cariche di emozione, tutte unite contro la violenza sulle donne. Ad animare la serata c'è il conduttore Amadeus, mentre è da menzionare, tra le ideatrici della Fondazione Una Nessuna Centomila, la cantante Fiorella Mannoia.

Una Nessuna Centomila in Arena, le anticipazioni

Un evento straordinario ha illuminato l'Arena di Verona lo scorso 4 e 5 maggio: "Una Nessuna Centomila in Arena", un doppio concerto-evento che ha sollevato il sipario su una serata di musica e impegno sociale. Fiorella Mannoia, nel suo ruolo di promotrice, ha dato vita a uno spettacolo volto a raccogliere fondi per sostenere i centri antiviolenza, incarnando così il messaggio di speranza e solidarietà.

Rai 1 propone oggi, ciò che è accaduto nel corso di quelle due serate. Con la conduzione di Amadeus, il palco si è trasformato in un crocevia di talento e passione, con la partecipazione di numerosi cantanti ma non solo: sul palco si è alzata anche una voce contro la violenza sulle donne. Gli attori Anna Foglietta e Massimiliano Caiazzo hanno portato in scena una toccante rappresentazione dell'evoluzione di una relazione violenta, mettendo in luce una realtà spesso ignorata.

Il pubblico ha risposto con generosità, permettendo alla raccolta fondi di superare quota 600.000 euro. Ma l'impegno non si ferma qui: la Fondazione Una Nessuna Centomila promuove una campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi dal 3 all'11 maggio, offrendo a tutti la possibilità di contribuire attraverso SMS o telefonate.

Il concerto si è concluso con una nota di speranza, rappresentata dal corale "Nessuno mi può giudicare", eseguita da Caterina Caselli insieme ai cantanti sul palco e al pubblico. Fiorella Mannoia ha espresso la sua determinazione nel combattere la violenza sulle donne, ribadendo che, anche se il cambiamento può richiedere tempo, è inevitabile.

La scaletta dei cantanti e ospiti

Ecco gli artisti che si esibiscono in ordine alfabetico: Alessandra Amoroso, Annalisa, Samuele Bersani. BigMama, Brunori Sas, Elodie, Emma. Niccolò Fabi, Achille Lauro e Ermal Meta. E ancora Fiorella Mannoia, ideatrice dell'evento, Francesca Michielin, Fabrizio Moro. Mahmood, Noemi, Piero Pelù, Giuliano Sangiorgi, Tananai e Paola Turci.

Di seguito invece la scaletta

Fiorella Mannoia – Mariposa

Tananai ed Elodie – Tango

Giuliano Sangiorgi – Meraviglioso

Annalisa – Sinceramente

Giuliano Sangiorgi, Fiorella Mannoia ed Ermal Meta – Estate

Giuliano Sangiorgi, Noemi e Big Mama – Io che amo solo te

Emma – Apnea

Achille Lauro e Fiorella Mannoia – C’est la vie

Fiorella, Alessandra Amoroso e Annalisa – Combattente

Noemi, Tananai e Fabrizio Moro – Sono solo parole

Michielin, Brunori SAS – Nessun grado di separazione

Elodie e Fiorella – Due

Fabrizio Moro – Sei tu

Paola Turci, Francesca Michielin e Noemi – Fatti bella per te

Nicolò Fabi, Samuele Bersani, Brunosi SAS e Fiorella Mannoia– OBeso

Alessandra Amoroso – Fino a qui

Fiorella e Brunori SAS – Per due che come noi

Samuele Bersani e Tananai – En e Xanax

Ermal Meta e Paola Turci – Vietato morire

Achille Lauro ed Emma – 16 marzo Tananai – Veleno

Nicolò Fabi e Fiorella Mannoia – Mimosa

Mahmood e Fiorella Mannoia – L'appuntamento

Emma, Annalisa, Alessandra Amoroso, Francesca Michielin e Noemi – Nessun dolore

Big Mama e Alessandra Amoroso – La rabbia non ti basta

Piero Pelù ed Emma – Regina di cuori

Corale – Nessuno mi può giudicare

Dove vedere Una Nessuna Centomila in Arena in tv e in streaming

Il concerto "Una Nessuna Centomila in Arena" va in onda mercoledì 8 maggio 2024, a partire dalle 21.30 su Rai 1. Lo show musicale è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay. L'evento viene trasmesso anche da Radio 2, con la conduzione di Andrea Delogu.

