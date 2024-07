Una Voce per Padre Pio 2024, stasera in tv: cantanti, ospiti, scaletta

Oggi, mercoledì 3 luglio 2024, a partire dalle 21.35 su Rai 1, torna "Una voce per Padre Pio", in diretta dalla suggestiva Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (Bn). Questo evento rappresenta un'occasione unica per condividere storie di fede e devozione, senza dimenticare la componente di puro intrattenimento.. La conduzione della serata è ancora affidata a Mara Venier.

Una Voce per Padre Pio: le anticipazioni

Trasmessa da Piazza Santissima Annunziata di Pietrelcina (provincia di Benevento), Mara Venier conduce "Una voce per Padre Pio 2024", che celebra per l'occasione i venticinque anni dalla sua prima messa in onda. Una serata, ideata da Enzo Palumbo, che garantisce emozioni e riflessioni, con la conduzione della Signora di Rai 1: Mara Venier.

L'edizione 2024 di "Una voce per Padre Pio", dà spazio a momenti di riflessione, attraverso testimonianze sulla vita e le opere di Padre Pio; interventi che offrono l'opportunità ai telespettatori per approfondire la conoscenza del Santo di Pietrelcina e del suo impatto spirituale e sociale.

"Una voce per Padre Pio" prevede però anche diverse parentesi legate alla musica e all'intrattenimento. L'Orchestra "Suoni del Sud", diretta dal maestro Alterisio Paoletti, accompagna le esibizioni, rendendo ancora più ricco di sfumature lo spettacolo. Sul palco, vediamo:

Al Bano

Rita Pavone

Fausto Leali

Orietta Berti

Maninni

Ermal Meta

Jasmine Carrisi

Raf

Mario Biondi

Vinicio Marchioni

Un aspetto fondamentale dell'evento è la campagna di raccolta fondi, sostenuta da Rai per il Sociale. "Una Voce per Padre Pio Onlus" è impegnata nel sostenere iniziative in Italia e nei Paesi in via di sviluppo in Africa, rivolte al supporto delle fasce più deboli della società. La serata rappresenta quindi un'importante occasione di solidarietà.

Le donazioni raccolte attraverso il numero solidale 45531 andranno a supportare i progetti di "Una Voce Per Padre Pio Onlus". Si potrà contribuire inviando un SMS dal proprio cellulare (Wind3, Tim, Vodafone, Iliad, Postemobile, Coopvoce e Tiscali) per donare 2 euro, oppure effettuando una chiamata da rete fissa (Twt, Convergenze e Postemobile) per donare 5 euro. È anche possibile donare da 5 a 10 euro da rete fissa Tim, Vodafone, Wind3, Fastweb, Tiscali.

Dove vederlo in tv e in streaming (3 luglio 2024)

Lo speciale "Una voce per Padre Pio", edizione 2023, va in onda oggi, 3 luglio, dalle 21.25 su Rai 1. Il programma è visibile anche - in diretta streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera