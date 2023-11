Unomattina, maretta tra i conduttori Ferolla e Ossini. L'indiscrezione: "Screzi insostenibili"

"Non è tutto oro quel che luccica", questa frase sembrerebbe essere particolarmente calzante per il programma Unomattina di Rai 1. I due giovani conduttori, Daniela Ferolla, 39 anni, e Massimiliano Ossini, 44, non andrebbero particolarmente d'accordo dietro le quinte.

Se davanti le telecamere non lasciano trasparire alcun malessere completamente differente sarebbe il loro rapporto fuori dallo studio. Secondo quanto riporta il settimanale Oggi "i due colleghi vivono spesso momenti di reciproca insofferenza, screzi e marette che per i loro collaboratori stanno diventando insostenibili". Dietro a tutto ciò ci sarebbe la voglia di primeggiare e quindi "La divisione degli spazi, degli ospiti e delle tematiche. Entrambi agognano a essere al timone del programma e a estendere la loro permanenza in video". Si tratterebbe da "bizze da primedonne, che per ora non hanno inficiato i buoni ascolti".