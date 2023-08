Uomini e Donne, l'indiscrezione: "Maria De Filippi annulla la registrazione per problemi personali"

Sono ufficialmente iniziate le riprese di Uomini e Donne che dovrebbe tornare su Canale 5 dall'11 settembre. Come sempre tramite persone, chiamate talpe, che partecipano allo show e poi riferiscono quanto è accaduto durante la puntata sappiamo che ci sono due grandi assenti, Armando e Riccardo, mentre saranno presenti dalla prima puntata Gemma, Roberta e Aurora.

Ampio spazio è stato dedicato alla presentazione dei nuovi tronisti Cristian, Brando e Manuela e anche a Temptation Island con la partecipazione, per un confronto, tra Perla Vatiero e Igor Zeetti con Mirko Brunetti e Greta Rossetti, e tra Manuel Maura e Francesca Sorrentino (che almeno per il momento non sarà una delle protagoniste del trono dei giovani).

Secondo quanto riporta Amici News su X la seconda puntata, che avrebbero dovuto registrare oggi, 25 agosto, sarebbe saltata per dei motivi personali di Maria De Filippi, sempre secondo le indiscrezioni sarebbe già stata riprogrammata per la prossima settimana.