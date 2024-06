"Ustica: una breccia nel muro", stasera in tv lo speciale con Massimo Giletti: le anticipazioni

Cronaca, analisi e documenti inediti: in onda oggi, 25 giugno, dalle 21.20 su Rai 3, il programma "Ustica: una breccia nel muro" si propone di avvicinare il pubblico a una comprensione più chiara e completa di uno degli eventi più tragici e controversi della storia contemporanea italiana. In diretta dal Museo per la Memoria di Ustica di Bologna, Massimo Giletti conduce la serata a 44 anni dal drammatico evento.

Ustica: una breccia nel muro: le anticipazioni

Massimo Giletti riapre uno dei capitoli più oscuri e dolorosi della storia italiana con "Ustica: una breccia nel muro", un programma che punta a far luce sulla strage di Ustica, avvenuta il 27 giugno 1980. La trasmissione si propone di raccontare la tragica vicenda del volo DC-9 Itavia, precipitato nel Mar Tirreno con 81 persone a bordo, attraverso nuove testimonianze, analisi di esperti e voci dei protagonisti. Il programma non si limita a ripercorrere la cronologia degli eventi ma introduce elementi inediti e interrogativi che continuano a pesare su questa tragedia. Grazie al lavoro del Politecnico di Milano, vengono mostrate per la prima volta in modo integrato le tracce radar registrate quella sera, cercando di ricostruire visivamente ciò che accadde nei cieli sopra il Tirreno.

La narrazione prende avvio dai dettagli storici: alle 20:59 del 27 giugno 1980, il volo da Bologna a Palermo si interrompe drammaticamente, precipitando nel tratto di mare tra Ponza e Ustica. Le inchieste, le sentenze e i molteplici ostacoli incontrati nel corso delle indagini non hanno ancora portato a una verità definitiva. La trasmissione indaga le diverse ipotesi: un'esplosione esterna, una collisione con un aereo militare, o una bomba a bordo come suggerito da alcuni rappresentanti dell'Aeronautica italiana.

Partendo da testimonianze esclusive, il programma offre nuovi punti di vista: dalle dichiarazioni di chi era di servizio nelle basi radar italiane quella notte, agli elementi forniti da un agente segreto francese che rivela come le autorità del suo paese avrebbero cercato di nascondere informazioni cruciali. Anche la misteriosa caduta di un Mig libico sulle montagne calabresi, avvenuta 21 giorni dopo la strage, verrà esplorata, cercando possibili collegamenti con la tragedia del DC-9.

L'inchiesta televisiva include inoltre l'intervento di un ex militare italiano, che parla di un presunto documento segreto dei servizi di intelligence italiani, potenzialmente in grado di svelare quanto accaduto realmente quella notte. Attraverso la trasmissione, si cerca di abbattere il muro di gomma che per oltre quattro decenni ha impedito ai familiari delle vittime e a tutta l'Italia di conoscere la verità su quella tragica notte del 1980.

Dove vedere “Ustica: una breccia nel muro” in tv e in streaming

Lo speciale "Ustica: una breccia nel muro" va in onda martedì 25 giugno 2024 a partire dalle 21.20 su Rai 3. Il programma è inoltre visibile - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

Programmi tv stasera e domani

- Programmi tv stasera

- Film stasera in tv

- Programmi tv oggi

- Programmi tv domani sera