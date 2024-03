"Vanina - Un vicequestore a Catania", stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Al via oggi, mercoledì 27 marzo 2024, dalle 21.25 su Canale 5, una nuova miniserie in quattro puntate dal titolo "Vanina - Un vicequestore a Catania". Tratta dai libri di Cristina Cassar Scalia, segue una giovane donna - interpretata da Giusy Buscemi - che ha come obiettivi quello di fare luce sulla morte del padre e quello di combattere la mafia.

Vanina - Un vicequestore a Catania, anticipazioni della prima puntata

La prima puntata di "Vanina - Un vicequestore a Catania" ha come titolo "Re del Gelato" e ci permette, innanzitutto di fare la conoscenza con la protagonista, Vanina Guarrasi, una donna il cui destino è stato segnato dalla tragica scomparsa del padre, l'ispettore Giovanni Guarrasi, per mano della mafia. Determinata a vendicare la morte del genitore e a combattere la criminalità organizzata, Vanina ha intrapreso la carriera di poliziotta e ha ottenuto grandi successi nell'Antimafia di Palermo.

Decide comunque di dare una svolta alla sua vita trasferendosi a Catania, dove diventa vicequestore della Squadra Mobile. Qui si trova a capo di un team eterogeneo composto da Tito Macchia, il "Grande Capo"; l'ispettore capo Carmelo Spanò; l'ispettrice Marta Bonazzoli; il sovrintendente Mimmo Nunnari e il giovane agente Salvatore Lo Faro. La giovane donna fa presto la conoscenza del medico Manfredi Monterreale.

Parallelamente emerge un misterioso caso di tentato avvelenamento presso la gelateria più famosa della città, chiamata "Re del Gelato". Qualcuno ha contaminato il gelato con delle pillole presumibilmente nocive, causando il ricovero in ospedale dei clienti che lo hanno consumato. Indagano si scopre però che le pillole incriminate sono innocue. Cosa è accaduto davvero? Le ricerche parlano di una possibile vendetta nei confronti del proprietario della gelateria, Agostino Lomonaco. Poprio quando la protagonista sospetta che dietro questa faccenda possa celarsi qualcosa di più oscuro, viene trovato il corpo di Lomonaco, all'interno del suo ufficio. Chi ha uccido l'uomo e quale oscuro motivo si cela dietro questo gesto?

Tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, la miniserie è scritta dalla stessa scrittrice, insieme a Leonardo Marini. Diretta da Davide Marengo, è interpretata da un cast che comprende: Giusy Buscemi, Giorgio Marchesi, Corrado Fortuna, Paola Giannini, Claudio Castrogiovanni, Giulio Della Monica, Orlando Cinque, Danilo Arena, Guia Jelo, Maurizio Marchetti, Dajana Roncione e Aurora Quattrocchi.

Dove vederlo in tv e in streaming (27 marzo 2024)

La prima puntata di "Vanina - Un vicequestore a Catania" va in onda mercoledì 27 marzo 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.20. Gli episodi della fiction sono visibili, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

