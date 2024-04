"Vanina - Un vicequestore a Catania", stasera in tv la seconda puntata: le anticipazioni

Secondo appuntamento (di quattro) con la nuova serie di Canale 5 dal titolo "Vanina - Un vicequestore a Catania". In onda oggi, mercoledì 3 aprile 2024, dalle 21.30, la puntata si addentra in una misteriosa villa, dove è avvenuto un inquietante omicidio: le indagini porteranno a episodi passati altrettanto irrisolti. La Vanina interpretata da Giusy Buscemi si mette in moto e comincia ad indagare.

Vanina - Un vicequestore a Catania, anticipazioni della seconda puntata

Andata in onda la scorsa settimana, ottenendo un buon riscontro di pubblico, la prima puntata di "Vanina - Un vicequestore a Catania" ci ha fatto conoscere Giovanna Guarrasi - conosciuta, per l'appunto, come Vanina -, una giovane donna che dopo una carriera nella squadra mobile dell'antimafia di Palermo, decide di trasferirsi a Catania come vicequestore nella sezione omicidi. Il suo obiettivo principale è vendicare la morte del padre, un ispettore ucciso dalla mafia quando lei era solo una ragazza. La protagonista si impegna a lottare contro la mafia, ma la serie non trascura parentesi di vita sentimentale.

Nella seconda puntata di "Vanina" intitolata "Sabbia nera", l'azione si sposta a Sciara, dove Alfio, il nipote di Teresa Burrano, fa una scoperta inquietante: il cadavere mummificato di una donna viene trovato all'interno di una villa abbandonata da decenni. Il corpo è stato rinvenuto nella cabina di un montavivande. Nonostante Vanina non riesca subito a identificare la vittima, emergono legami con un omicidio avvenuto cinquant'anni prima nella stessa casa: quello di Gaetano Burrano, marito di Teresa. Quel delitto rimase irrisolto, ma ora sembra esserci una connessione con il cadavere ritrovato. Determinata a far luce sulla morte della donna e a portare giustizia, Vanina affronta un'indagine che rivela segreti sepolti e un passato molto oscuro. Pur incontrando resistenza da parte del capo della Mobile Tito Macchia, Vanina si dedica al caso con tutta sè stessa; senza trascurare il rapporto con Manfredi, il pediatra che ha fatto breccia nel suo cuore.

Tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, la miniserie è scritta dalla stessa scrittrice, insieme a Leonardo Marini. Diretta da Davide Marengo, è interpretata da un cast che comprende: Giusy Buscemi, Giorgio Marchesi, Corrado Fortuna, Paola Giannini, Claudio Castrogiovanni, Giulio Della Monica, Orlando Cinque, Danilo Arena, Guia Jelo, Maurizio Marchetti, Dajana Roncione e Aurora Quattrocchi.

Dove vederlo in tv e in streaming (3 aprile 2024)

La seconda puntata di "Vanina - Un vicequestore a Catania" va in onda mercoledì 3 aprile 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.20. Gli episodi della serie sono inoltre visibili, in diretta streaming e on demand, sulla piattaforma Mediaset Infinity.

