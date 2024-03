"Vanina - Un vicequestore a Catania": quante puntate sono e quando finisce

La miniserie "Vanina - Un vicequestore a Catania" è una delle novità di Canale 5 di questa prima metà del 2024. Tratta dai romanzi di Cristina Cassar Scalia, la fiction è interpretata da Giusy Buscemi, che veste i panni della protagonista, ed è diretta da Davide Marengo. Di seguito scopriamo come è composto il calendario della serie, dal numero di puntate alle date della messa in onda.

Quante puntate sono e quando finisce "Vanina - Un vicequestore a Catania"

"Vanina - Un vicequestore a Catania" è una miniserie televisiva italiana che segue le vicende di Giovanna Guarrasi, conosciuta come Vanina, una giovane donna con una carriera di successo nella squadra mobile dell'animafia di Palermo. Dopo aver vissuto un passato doloroso legato alla scomparsa del padre, ucciso da un commando mafioso quando era solo una ragazzina, Vanina decide di trasferirsi a Catania e intraprendere una nuova carriera come vicequestore nella sezione omicidi. Il suo obiettivo principale è quello di vendicare la morte del padre e combattere la mafia. Ma non mancano approfondimenti sulla sua vita sentimentale.

La miniserie, tratta dai romanzi della scrittrice Cristina Cassar Scalia, è scritta dalla stessa scrittrice, insieme a Leonardo Marini. Diretta da Davide Marengo, è interpretata da un cast che comprende: Giusy Buscemi, Giorgio Marchesi, Corrado Fortuna, Paola Giannini, Claudio Castrogiovanni, Giulio Della Monica, Orlando Cinque, Danilo Arena, Guia Jelo, Maurizio Marchetti, Dajana Roncione, Aurora Quattrocchi.

Ma da quante puntate è formata la prima stagione della serie, e quando finisce? Le puntate sono in totale quattro, trasmesse da Canale 5 nel corso di altrettante prime serate televisive. Il calendario della fiction è così strutturato:

- Prima Puntata - Il re del gelato: 27 marzo 2024

- Seconda puntata - Sabbia nera: 3 aprile 2024

- Terza puntata - La logica della lampara: 10 aprile 2024

- Quarta puntata - La salita dei saponari: 17 aprile 2024

