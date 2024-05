Vannacci contro Nemo, il vincitore dell'Eurovision: "Nauseante"

Roberto Vannacci, il generale sospeso dall'Esercito, ha commentato la vittoria di Nemo all'Eurovision. Un commento durissimo che si inserisce nel contesto delle elezioni Europee 2024: Vannacci è candidato con la Lega. "Il Mondo al Contrario è sempre più nauseante", ha scritto citando il titolo del suo libro e tirando in ballo Nemo, artista che ha rappresentato la Svizzera all'Eurovision nonché primo vincitore della kermesse di genere non binario.

Vannacci non è la prima volta che si esprime in tali termini parlando della comunità Lgbtqia+. "Lei come omosessuale non rappresenta la normalità", ha detto recentemente al deputato Alessandro Zan. Paola Egonu, campionessa di pallavolo, lo ha querelato per alcune frasi, presenti nel suo libro, in cui ha parlato dei suoi "tratti somatici".