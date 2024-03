Vannacci al locale gay, la giornalista in diretta su La7: "Ti sarebbe piaciuto se ti saltavano addosso"

Il generale Vannacci in un locale gay. La notizia sarebbe questa, ma nelle ultime ore a far parlare - e sorridere - è il commento di Flavia Fratello, giornalista di La7, che durante la rassegna stampa di Omnibus non ha evidentemente badato alle telecamere.

Il video è virale e sta scatenando l'ironia dei social. La giornalista commenta in diretta l'intervista di Roberto Vannacci, anzi, la "mega intervista" come la definisce lei: "Due pagine al generale Vannacci". Fratello riporta le sue parole: "Quando mi dicono che gay o lesbica si nasce non sono d'accordo. Con mia moglie Camelia e una ragazza alla pari olandese siamo andati a Roma in un locale gay, è stata una serata tranquilla". A quel punto la giornalista si lascia andare: "Ho pensato, amore bello e caro, ma certo che è stata una serata tranquilla. Cosa volevi, che ti saltassero addosso? Forse ti sarebbe piaciuto direbbe qualcuno, ma non noi che non siamo così cattivi e così maliziosi".

Nel giro di qualche ora Flavia Fratello è schizzata in vetta dei trend topic, riscuotendo un successo incredibile. "Amiamo Flavia" si legge tra i commenti, mentre in molti l'hanno già consacrata come nuova "regina". Qualcuno aggiunge: "Praticamente quello che ognuno di noi ha pensato quando ha letto quella serie di cretinate tutte in fila".