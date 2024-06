"Vasco Live Roma Circo Massimo XXII", stasera in tv: anticipazioni e scaletta del concerto di Vasco Rossi

L'11 e il 12 gennaio 2022 il Ciro Massimo ha ospitato due concerti di Vasco Rossi: due date eccezionali contenenti vecchi classici e nuovi brani dell'artista, che ha per l'ennesima volta emozionato e travolto un pubblico numerosissimo e festante. I due concerti sono diventati un film evento dal titolo "Vasco Live Roma Circo Massimo XXII" trasmesso per la prima volta in tv oggi, 5 giugno 2024, dalle 21.15 su Rai 1.

Vasco Live Roma Circo Massimo XXII, le anticipazioni

Dopo una pausa forzata di due anni, il tour del 2022 di Vasco Rossi ha rappresentato un momento particolarmente significativo, per pubblico e per lo stesso rocker. Con 140.000 spettatori raccolti in due serate epiche, le date al Circo Massimo di Roma, dell'11 e il 12 giugno hanno restituito ai fan un Vasco in tutta la sua energia travolgente sul palco, dimostrando ancora una volta perché è un'icona della musica italiana. Questo evento straordinario è stato catturato in un film-concerto che non solo documenta le performance live, ma incarna anche lo spirito e l’essenza dell'artista; che ha alternato i brani del suo ultimo album del 2021, "Siamo qui", ai grandi classici. Una combinazione di nuovi successi e pietre miliari della sua carriera ha creato un viaggio emozionante attraverso la sua musica, evocando ricordi e suscitando emozioni profonde nei fan di tutte le età.

Il film, diretto da Pepsy Romanoff (pseudonimo di Giuseppe Romano), documenta la performance di Vasco, ma cattura anche le sensazioni e l’energia che dal palco fluiscono verso il pubblico e viceversa, cogliendo i momenti di intimità e sincerità del cantautore, che continua ad essere eguito da un pubblico trasversale, che abbraccia diverse generazioni. I suoi fan non vanno ai concerti solo per ascoltare, cantare e ballare, ma perché si sentono rappresentati da chi quelle canzoni le ha scritte.

La scaletta del concerto

XI Comandamento

L'uomo più semplice

Ti prendo e ti porto via

Se ti potessi dire

Senza parole

Amore… aiuto

Muoviti!

La pioggia la domenica

Un senso

L’amore, l’amore

Interludio

Tu ce l’hai con me

C’è chi dice no

Gli spari sopra

Stupendo

Siamo soli

Una canzone d’amore buttata via

Ti taglio la gola

Rewind

Delusa

Eh già

Siamo qui

Sballi ravvicinati del terzo tipo

Tofee

Sally

Anima fragile

Siamo solo noi

Vita spericolata

Canzone

Albachiara

Dove vedere il concerto di Vasco Rossi in tv e in streaming

Il film concerto "Vasco Live Roma Circo Massimo XXII" va in onda mercoledì 5 giugno 2024, a partire dalle 21.15 su Rai 1. Lo show musicale è visibile anche - in live streaming e on demand - sulla piattaforma RaiPlay.

