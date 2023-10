Spot Esselunga, Vecchioni: "Più originale con un'altra donna". La replica: "Ma lui non la voleva con la gonna?"

Non sembra volersi spegnere il dibattito sullo spot di Esselunga. A infiammare di nuovo gli animi - che nelle ultime ore sembravano essersi assopiti - ci ha pensato questo weekend Matteo Salvini, postando una foto nel parcheggio del supermercato, appena finito di fare la spesa nella nota catena finita al centro della polemica. Una provocazione che ha riacceso i riflettori sulla vicenda.

A parlarne ieri sera nel programma di Massimo Gramellini su La7, "In altre parole", è stato Roberto Vecchioni. "Sarebbe stato molto più originale, ma molto più originale, se la bambina avesse trovato nella macchina un'altra donna. Un'altra madre" ha detto il cantautore, che ha immaginato anche un altro possibile scenario: "Oppure il padre e con la bambina avessero salutato insieme un altro padre alla finestra".

Le parole di Vecchioni hanno ovviamente spaccato a metà il pubblico, esattamente come la pubblicità. Nei suoi riguardi, però, c'è stato un attacco personale. Come è noto, la figlia di Roberto Vecchioni, Francesca, ha avuto due figlie insieme a un'altra donna, dalla quale si è separata, e il papà ha sempre portato avanti la loro battaglia su diritti e famiglia. "Molto originale! Che barba" commenta un utente su Twitter, e un altro: "Guarda Roberto ormai tua figlia con figli l'ha capito che gli vuoi bene, ma non è un nostro problema se si è già separata dalla moglie". A tuonare anche Hoara Borselli: "Una storia di normale divorzio dove ci sono solo due genitori è antico? Troppo démodé? Fuori dai tempi? Mettere i figli al centro è obsoleto?". Infine il commento più gettonato: "Ma lui non era quello che voleva una donna con la gonna?".

