"Veloce. La Leggenda della Motor Valley", il documentario stasera in tv: le anticipazioni

L'Emilia-Romagna è, tra le altre cose, una terra di motori: oggi, 31 maggio 2024, a partire dalle 21.20, Rai 2 trasmette "Veloce. La Leggenda della Motor Valley", un documentario in sei brevi parti che racconta le storie di industrie automobilistiche e motociclistiche Made in Italy. Una celebrazione dei trionfi e delle innovazioni tecniche, certo, ma anche un tributo alla passione e al coraggio che animano l'Emilia-Romagna: le storie umane dietro le macchine, i rischi e le sfide affrontate dai protagonisti, e la bellezza intrinseca di un'industria che unisce arte e tecnologia, per un'industria che continua a far sognare e a rappresentare l'eccellenza italiana nel mondo.

"Veloce. La Leggenda della Motor Valley": le anticipazioni

Cos'è la "Terra dei Motori"? Tra Piacenza e Cattolica, nel cuore dell'Emilia-Romagna, si estende un distretto industriale e culturale riconosciuto a livello globale: la "Motor Valley". La zona ospita alcune delle industrie automobilistiche e motociclistiche più celebri al mondo, a partire dalla Ferrari, ma anche Lamborghini, Maserati, Ducati, Pagani, Energica e Dallara. Qui, la passione per i motori si traduce in innovazione e spettacolo, alimentando un'industria che continua a ispirare e a suscitare emozioni attraverso le sue creazioni e i suoi circuiti.

Il racconto del documentario contiene, contemporaneamente, un approfondimento di carattere storico e uno prettamente sportivo. Nel raccontare le aziende che hanno segnato la storia della Motor Valley, viene rivelato il processo creativo e produttivo che ha reso queste marche simboli del Made in Italy nel mondo vengono anche esaltate le figure di tutti quei professionisti e tecnici che ogni giorno lavorano per progettare il futuro del settore.

Tra le voci che ascolteremo nel corso della serata, spicca quella del grande campione di Valentino Rossi, dell'ex pilota Andrea Dovizioso e di Paolo Simoncelli (team manager e padre di Marco Simoncelli), oltre alle testimonianze di alcuni dei maggiori esperti di case automobilistiche e motociclistiche di casa nostra.

Trasmesso da Rai 2 in un unico blocco, in forma di documentario "Veloce. La Leggenda della Motor Valley", è proposta dalla piattaforma RaiPlay nel formato originale da sei episodi da 30 minuti ciascuno, ognuno dei quali dedicato a uno specifico e cruciale tema per il successo della Motor Valley: velocità, competizione, passione, rischio, bellezza e ingegno.

Prodotta da Rice Media in collaborazione con Rai Documentari e con il supporto della Regione Emilia-Romagna attraverso la Film Commission, si propone di raccontare questa affascinante realtà. La serie gode anche del patrocinio dell'Associazione Motor Valley Development, APT Servizi Emilia-Romagna e della Federazione Motociclistica Italiana.

Dove vedere "Veloce. La Leggenda della Motor Valley"

Il documentario "Veloce. La Leggenda della Motor Valley" va in onda venerdì 31 maggio 2024, a partire dalle 21.20 su Rai 2; ed è visibile anche sulla piattaforma RaiPlay, sia in live streaming che on demand.

