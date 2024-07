Venier, Mammucari, Autieri: le indiscrezioni bomba sulle novità Rai

Si avvicina il mese di agosto e, quindi, il mese più "vuoto" per la televisione. Ma anche un mese di progetti, di casting, di preparazione in vista della ripartenza autunnale (quella tra settembre e ottobre). Così, già da ora, iniziano a circolare le prime novità che riguardano i programmi televisivi. Tra questi, alcuni con dei volti molto amati della televisione italiana.

Le novità in casa Rai

Stando a quanto riportato da Dagospia, ci saranno alcune modifiche e novità nei palinsesti. Innanzitutto su Rai 1 arriverà - il sabato alle 14 - un dating show over che dovrebbe chiamarsi "Le stagioni dell'amore". Per la conduzione era prevista Nancy Brilli, ma pare che, invece, arriverà Mara Venier (della serie "largo ai giovani").

Ancora spazio per Serena Autieri. La showgirl partenopea, infatti, sarà alla conduzione della Festa Internazionale del Circo di Montecarlo, che andrà in onda non più su Rai 3, bensì su Rai 1. Sulla terza rete, invece, Autieri condurrà "Il Canto della Terra" oltre all'impegno del Prix Italia. Quindi altre novità: Luca Barbareschi sarà tra i concorrenti della nuova edizione di "Ballando con le stelle", ma anche alla guida di uno show dedicato alle coppie su Rai2 dal titolo "Se mi lasci non vale".

Sempre il sito di Roberto D'Agostino rivela che Teo Mammucari sarà alla guida di un programma in prime time, dal titolo "Lo Spaesato". Enrico Brignano, invece, avrà uno show tutto suo, dal titolo "Ce lo chiede l'Europa". Per terminare sulla terza rete arriva Gianni Ippoliti con il programma "Genitori, che fare?"e infine, in econda serata, un programma dedicato ai magistrati con la conduzione dell'attore Cesare Bocci. Queste, al momento, le novità riportate da Dagospia. Per tutto il resto bisognerà attendere i palinsesti di mamma Rai.

