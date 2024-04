Italiano, allenatore della Fiorentina, corre dalla giornalista Sky dopo il goal: "Le ha dato un bacetto"

Ha suscitato non poco scalpore l'esultanza dell'allenatore della Fiorentina, Vincenzo Italiano, dopo la vittoria sul Viktoria Plzen nella gara di ritorno dei quarti di finale dopo lo 0-0 in Repubblica Ceca. Allo stadio Franchi il 2-0 ha fatto sognare i tifosi viola, ma non solo. Il momento è stato così bello ed emozionante da aver spinto Italiano a correre verso la bordocampista di Sky Vanessa Leonardi, dirle qualcosa all'orecchio e poi darle quello che al telecronista Daniele Barone, ma non solo a lui, è sembrato "un bacetto".

Il tutto è successo quando ormai i viola avevano in pugno la partita e la qualificazione. Nelle riprese si vede benissimo il tecnico 46enne chinarsi verso la giornalista di Sky Sport e dopo averle parlato avvicinarsi moltissimo: lei era coperta da un piumino con tanto di cappuccio e quindi non è possibile capire totalmente cosa i due abbiano fatto, se fosse un bacio sulla guancia o sulla bocca, ma la seconda opzione al momento sarebbe la più quotata. Al gesto si unisce anche un altro fattore, entrambi risulterebbero essere sposati: l'allenatore con Raffaella, di cui non si sa altro, e la giornalista con il collega e telecronista sportivo Maurizio Compagnoni.