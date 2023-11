Il messaggio di Mollica a Fazio dopo Che tempo che fa: "Mi tieni la mano come un fratello in questa strada complicata"

Quarant'anni di carriera in Rai e una valanga di aneddoti da raccontare sul mondo dello spettacolo e non solo. Vincenzo Mollica è una pagina di storia della tv pubblica e ieri sera Fabio Fabio ha voluto omaggiarlo a Che tempo che fa con una lunga intervista che ha messo in risalto la sua straordinaria professionalità e il suo talento. Non sono mancati neanche i saluti di due grandi come Roberto Benigni e Fiorello, che hanno mandato due video messaggi al giornalista.

"Tre cose mi sono state utili in questo mestiere: la curiosità, la passione e la fatica" ha detto Mollica, parlando anche della sua salute. Affetto dal morbo di Parkinson, da qualche tempo ha perso la vista: "Vorrei diventare come Mr. Magoo, il cartone animato che non vedeva niente e affrontava tutti i pericoli con una leggerezza assoluta. Io vorrei avere la luce dentro di me che aveva Mr. Magoo. Quando ci sono le giornate nere, basta avere un sorriso in tasca e io quel sorriso cerco di averlo sempre. Anche in queste giornate in cui non ci vedo, un sorriso di emergenza bisogna averlo. La memoria restituisce cose fantastiche".

Il messaggio a Fazio dopo la puntata

Grato ma soprattutto commosso per lo spazio dedicato da Fazio, Mollica ha mandato un messaggio al conduttore dopo la puntata, nel cuore della notte: "Caro Fabio, sta albeggiando. Non sono riuscito a chiudere occhio. Il regalo che mi hai fatto è di una bellezza strepitosa. Mi sono emozionato, mi hai fatto ridere. È stato bellissimo con Roberto Benigni, Fiorello, sono veramente dei fratelli. Siete stati 3 fratelli che mi avete preso per mano e mi avete accompagnato su questa strada, a volte complicata, che sto vivendo. E grazie da parte di Rosa Maria e Caterina (la moglie e la figlia, ndr), in questo momento le mie colonne su cui mi appoggio per andare avanti con serenità. Stanotte, scartabellando nella mia mente, di sorrisi belli ne sono venuti tanti e molti sono dovuti a te, alla tua amicizia e al tuo affetto che ricambio con tutto il cuore. Fabio buona fortuna sempre, te la meriti". La risposta di Fabio Fazio non si è fatta attendere su Twitter, dove ha condiviso il video ricevuto da Mollica: "Grazie a te Vincenzo. È stato un regalo per tutto il pubblico. Una bellissima pagina di televisione e una straordinaria pagina di vita. Un grazie enorme a Roberto Benigni e a Fiorello per la loro generosità e amicizia".