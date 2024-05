Eurovision 2024, vince Nemo della Svizzera. Angelina Mango settima

Anche questa edizione dell'Eurovision Song Contest è terminata. Il festival musicale, organizzato annualmente dai membri dell'Unione europea di radiodiffusione, ha eletto il nuovo vincitore. A trionfare è stato Nemo della Svizzeria. La nostra Angelina Mango, invece, si è classificata settima con "La Noia".

Proteste, polemiche, squalifiche: succede di tutto nella giornata della finale. Sotto i riflettori, come accade dall'inizio della kermesse, la presenza di Eden Golan, la cantante che rappresenta Israele con il brano Hurricane. Anche durante la serata finale l'esibizione di Eden Golan, come avvenuto sia nelle prove che in semifinale, è stata accompagnata da fischi misti ad applausi.

Angelina Mango ha infiammato il palco con la sua voce ma a tenere banco fuori dalla gara è stato un 'caso social' esploso su X che ha coinvolto suo malgrado la cantante italiana. Angelina, durante la sfilata degli artisti, si presenta sul palco con la bandiera italiana. C'è chi però interpreta la situazione in maniera diversa. "Angelina Mango indossa un vestito nero e corre con la bandiera italiana, trasformandosi anche nella bandiera palestinese. Queen, sapeva cosa stava facendo!", il tweet che diventa subito virale: oltre 1 milione di visualizzazioni, ma l'artista non ha confermato in alcun modo le ipotesi avanzate dalla rete.

I punteggi: chi ha votato l'Italia

Di seguito i punteggi dettagliati dati all'Italia (e non solo).

L'Ucraina ha dato 2 punti all'Italia, mentre 12 alla Svizzera.

Il Regno Unito ha dato 5 punti all'Italia, mentre 12 al Portogallo.

Il Lussemburgo ha dato 0 punti all'Italia, mentre 12 alla Svizzera.

L'Azerbaijan ha dato 6 punti all'Italia, mentre 12 alla Svizzera.

San Marino ha dato 10 punti all'Italia, mentre 12 alla Svizzera.

Malta ha dato 8 punti all'Italia, mentre 12 alla Svizzera.

La Croazia mancante

L'Albania ha dato 10 punti all'Italia, mentre alla Svizzera.

La Repubblica Ceca ha dato 10 punti all'Italia, mentre 12 all'Ucraina.

Israele ha dato 6 punti all'Italia, mentre 12 a Lussemburgo.

L'Australia mancante

La Danimarca ha dato 0 punti all'Italia, mentre 12 alla Svizzera.

La Spagna ha dato 1 punto all'Italia, mentre 12 alla Svizzera.

La Norvegia ha dato 5 punti all'Italia, mentre 12 alla Svizzera.

La Germania ha dato 2 punti all'Italia, mentre 12 alla Svezia.

L'Armenia ha dato 8 punti all'Italia, mentre 12 alla Francia.

La Slovenia ha dato 3 punti all'Italia, mentre 12 alla Francia

La Georgia ha dato 7 punti all'Italia, mentre 12 alla Svizzera.

La Svizzera ha dato 6 punti all'Italia, mentre 12 alla Grecia.

La Moldavia ha dato 10 punti all'Italia, mentre 12 all'Ucraina.

La Grecia ha dato 8 punti all'Italia, mentre 12 alla Svizzera.

L'Estonia ha dato 3 punti all'Italia, mentre 12 alla Svizzera.

Paesi Bassi ha dato 0 all'Italia, mentre 12 alla Svizzera.

L'Austria ha dato 10 punti all'Italia, mentre 12 alla Svizzera.

La Francia ha dato 0 punti all'Italia, mentre 12 al Portogallo.

L'Italia ha dato 12 punti alla Svizzera.

La Finaldia ha dato 0 punti all'Italia e 12 alla Svizzera.

Il Portogallo ha dato 5 punti all'Italia e 12 alla Svizzera.

Il Belgio ha dato 7 punti all'Italia e 12 alla Francia.

L'Islanda ha dato 0 punti all'Italia e 12 alla Francia.

La Lettonia ha dato 0 punti all'Italia e 12 alla Svizzera.

L'Irlanda ha dato 0 punti all'Italia e 12 alla Svizzera.

La Polonia ha dato 7 punti all'Italia e 12 alla Svizzera.

Cipro ha dato 3 punti all'Italia e 12 alla Croazia.

La Lituania ha dato 0 punti all'Italia e 12 alla Svizzeria.

La Serbia ha dato 6 punti all'Italia e 12 alla Croazia.

La Svezia ha dato 7 punti all'Italia e 12 alla Svizzeria

Quindi i primi tre posti, temporanei, sono: 365 Svizzera, 218 Francia, 210 Croazia e 164 Italia.

Il televoto