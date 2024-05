Viola come il mare 2, stasera in tv la prima puntata: le anticipazioni

Al via oggi, 3 maggio 2024, dalle 21.25 su Canale 5, la seconda stagione di "Viola come il mare". Liberamente ispirata al romanzo "Conosci l'estate?" di Simona Tanzini, e ambientata a Palermo, la serie vede i due protagonisti, interpretati da Francesca Chillemi e Can Yaman, muoversi tra indagini poliziesche, tormenti interiori e parentesi sentimentali.

Viola come il mare 2, anticipazioni della prima puntata

La prima stagione di "Viola come il Mare" si era chiusa con alcune risposte ma con molti interrogativi rimasti in sospeso. Dopo aver constatato chel'amore tra Viola Vitale e Francesco Demir fatica a sbocciare, l'uomo ha scoperto che il Pubblico Ministero Santo Buscemi, a lui molto caro, è la talpa che cercava di depistare le indagini sul traffico di esseri umani. Salvata Viola dalle grinfie du Buscemi, una foto inerente al padre di Viola alimenta un sospetto incredibile: la protagonista e Francesco potrebbero essere fratellastri?

Nella prima puntata della seconda stagione della serie, in onda questa sera, vediamo una Viola alquanto delusa dal comportamento di Demir, che ha abbandonato la loro cena romantica senza alcuna spiegazione. La sua delusione si amplifica ulteriormente con la notizia della morte di suo padre, un evento destinato a portare con sé molti dubbi irrisolti e tormenti. In tutto ciò, in città farà il suo ingresso la madre di Francesco Demir, giunta a Palermo con l'intenzione di rivelare al figlio la vera identità del padre. Sul piano lavorativo Viola si trova a fare i conti con una redazione completamente rinnovata, trovando sostegno soltanto in Tamara, sua fedele amica. Mentre Demir cerca di adattarsi alla presenza di Matteo Ferrara, il nuovo pm assegnato alla città dopo lo scandalo legato agli intrighi di Buscemi. Ma non è tutto: la madre del protagonista sarà coinvolta in un incidente che la porterà in coma, rimandando per forza si cose la rivelazione inerente all'identità del padre di Francesco.

Dove vederlo in tv e in streaming (3 maggio 2024)

La prima puntata della seconda stagione di "Viola come il mare" in onda venerdì 3 maggio 2024 su Canale 5, a partire dalle 21.25. Gli episodi della fiction sono visibili, in live streaming e on demand, anche sulla piattaforma Mediaset Infinity.

